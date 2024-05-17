«Неправильно поступил». Певец Дмитриенко рассказал, как подставил Валиеву

Осенью 2022 года в интернете появились общие фотографии певца и спортсменки, что вызвало широкий общественный резонанс. В это же время разгорелся скандал, связанный с обвинениями спортсменки в допинге во время Олимпиады. Дмитриенко заявил, что хотел оказать Валиевой поддержку.

«Я в тот момент неправильно поступил, мне нужно было оценить ситуацию, прежде чем человека поддерживать таким путем. Я этим сам подставил ее», - сказал певец.

Валиева снялась в музыкальном клипе Дмитриенко, где по сюжету артист предлагает ей выйти за него замуж. Этот факт еще более подогрел слухи о романтической связи между ними.

Гендиректор WADA Оливье Ниггли заявил, что Валиевой пожертвовали ради защиты давших ей препарат. Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова обвинила в допинговом скандале тренера Этери Тутберидзе.