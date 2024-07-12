«Непонятно, для чего работаем». Тодоренко пожаловалась на усталость и улетела из России

Тодоренко недавно вернулась из длительной командировки в Китай. По ее словам, она еще не успела адаптироваться, как ей вновь пришлось лететь за границу.

«У меня, честно, не было сил куда-либо отправляться после командировки. Непонятно, для чего и для кого тогда мы с мужем работаем, если после работы лежим как овощи», - призналась она.

Тодоренко подчеркнула, что, несмотря на усталость, все же отправилась на отдых ради детей.

«Семья - самый большой для нас мотиватор! Поэтому было решено отправиться на Мальдивы», - поделилась артистка.

Недавно Тодоренко рассказала о завещании, которое составил Топалов. По словам телеведущей, сначала она испугалась до обморока, но потом поняла его мотивы.

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