«Необузданная чушь»: отец Илона Маска назвал его книжную биографию заготовкой для прессы
Отец Илона Маска Эррол раскритиковал вышедшую скандальную биографию генерального директора Tesla за лживость. В интервью для Daily Mail он заявил, что автор книги просто создал выгодный материал для СМИ.
«Всем, чем он является, он обязан мне. Я говорю это со смирением. Я сделал все возможное. Эта книга - не истина. Это пища для пьесы. Я написал автору по электронной почте и сказал ему об этом», - заявил Эррол Маск.
Он выразил уверенность, что его методы воспитания повлияли на решительность его обоих сыновей, в то время как дети самого Илона Маска растут слишком «изнеженными».
«Мы спустились по Амазонке, побывали в Танзании и северной Замбии, где у каждого, кого вы встречали, был АК-47. В возрасте 12 или 13 лет они могли летать на самолете Learjet вокруг Хитроу. С другой стороны, у его детей есть няни, с самого рождения. Поскольку они настолько богаты, у каждого есть своя европейская няня, поэтому в возрасте 14 или 15 лет они не могут перейти улицу, если няня их не переведет...» - поделился Эррол Маск.
Также скандальный южноафриканский предприниматель раскрыл, что брал девятилетнего Илона на достаточно фривольные вечеринки и мог оставить в библиотеке, чтобы самому отправиться отдыхать в компании обеспеченных женщин.