«Ненавидит женщин». Седокова оказалась в центре скандала на шоу «Выжить в Самарканде»

Шоу стартовало на телеэкранах 19 января. На проекте собрали самых ярких его участников и пригласили Седокову, которая в прошлом сезоне запомнилась как одна из самых скандальных участниц. Она тогда умудрилась настроить против себя всю команду еще в первый день.

В этом сезоне Седокова поссорилась с грузинским борцом Торнике Квитатиани, обвинившем ее нечестной игре и несоблюдении своих обещаний.

«Как мужчина грузин может сплетничать? Зачем он кричит на меня? Я не знаю, почему он так ненавидит женщин. Кто его так ранил? Или что?» - возмутилась артистка.

Другие участники команды их конфликт не поддержали.

Ранее в Казахстане зрители отказались приобретать билеты на концерт Седоковой , который должен был пройти через два месяца после смерти ее бывшего мужа, баскетболиста Яниса Тиммы.