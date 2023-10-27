«Мысли бывают разные, зачастую самые противоречивые, но, как показывает жизнь, абсолютно неважно, о чем мы думаем и какие мысли атакуют нашу голову. Важно, что мы можем сделать для тех людей, которые своими странными проявлениями просят помощи», - подчеркнул он в беседе с «360».

По мнению Епифанцева, важно уметь понять неадекватных людей и указать им путь к исправлению, не через тюрьму, а через цивилизованный подход.

«Уверен, что причины поведения того малыша-забияки (сына Ягудаева - прим. ред.) не обусловлены только лишь плохим воспитанием, наоборот, так его научили: нападать, чтобы защищаться, заранее расставив все приоритеты, даже если тебе ничего не угрожает. Немножко тюремные замашки», - заметил он.

Актер подчеркнул, что если объяснить этим родителям, что школа - это не тюрьма и законы в духе «кто блатнее, тот и прав» здесь не работают, и указать им на то, что никто не желает зла и готовы с ними взаимодействовать, то в этой ситуации выиграют все.

«Я гуманист и не стал бы спешить обвинять этих людей в том, что они и сами не рады, что сделали. А если и рады, то им можно только посочувствовать. Ведь это тогда похоже на психический недуг», - добавил собеседник «360».

По его словам, даже до «психически расшатанных» людей всегда можно достучаться и помочь им раскрыть глаза.