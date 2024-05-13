«Немножко дурочка». Гагарина резко высказалась о Бузовой

«Было бы, наверно, намного честнее с ее стороны себя определить как шоувумен. У нее выбран этот образ. Я верю, что это образ о том, что она как бы немножко и дурочка, но и какие-то умные фразы способна формулировать», - заявила Гагарина.

При этом она добавила, что телеведущей не стоит петь и танцевать. Певица также посоветовала Бузовой поработать себя в сфере стендапа.

«Это ее поле. Ее поле вот это говорить. Ее энергии на это хватает», - уточнила Гагарина.

Ранее критик Евгений Бабичев объяснил, почему Бузова осталась без наград премии МУЗ-ТВ. По его словам, она не может конкурировать с известными артистами эстрады.