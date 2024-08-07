07 августа 2024, 14:05

«Немного влюблена». Названо имя претендентки на сердце Бена Аффлека после развода

Global Look Press
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Избранницей Бена Аффлека может стать голливудская актриса Дженнифер Энистон после того, как он официально разведется с певицей Дженнифер Лопес. Об этом сообщил инсайдер журналистам In Touch Weekly.

По его словам, Энистон «немного влюблена» в Аффлека. Она выразила надежду на то, что их общение станет более частым после окончания бракоразводного процесса актера.

Собеседник издания отметил, что у Энистон появился шанс сойтись с Аффлеком, так как отношения последнего с Лопес публично сходят на нет.

«Они никогда раньше не были по-настоящему свободны в одно и то же время, а Джен уже несколько десятилетий является преданной поклонницей Бена», - пояснил он.

Инсайдер добавил, что Энистон и Аффлек тепло общались на съемочной площадке картины «Обещать - не значит жениться», премьера которого состоялась в 2009 году.

У актеров много общих знакомых, которые допускают романтические отношения между ними.

При этом развод Аффлека с Лопес замедлился из-за того, что супруги перестали общаться. Им стало сложнее решить вопрос с разделом дома в Беверли-Хиллз по брачному контракту.

Отношения Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
07 августа 2024, 13:48
Деревянко выиграл суд по делу о расписке на 250 тысяч долларов
РИА «Новости»
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В Басманном районном суде Москвы признали недействительной расписку актера Павла Деревянко на 250 тысяч долларов к истице Жанне Якушкиной. Об этом сообщили журналисты «Московского комсомольца».

По данным издания, Якушкина обратилась в суд с исковым заявлением, чтобы взыскать с Деревянко сумму по договору займа. Она пыталась убедить суд в том, что передала валюту артисту для получения прибыли после операций с криптовалютой, но потеряла деньги.

Защита Деревянко настаивала в суде на отсутствии такой расписки. Во время судебных разбирательств выяснилось, что документ подписали, когда Якушкина находилась за рубежом.

В итоге суд постановил признать расписку недействительной и отказал женщине в удовлетворении иска.

Недавно Деревянко потерял крупную сумму денег , поверив мошенникам. Его обманули по популярной схеме: неизвестный написал актеру в мессенджер под видом знакомого попросил у него 300 тысяч рублей в долг.

Суд Криптовалюты Актеры
07 августа 2024, 13:32
«Какой-то треш»: Бузова рассказала о проблемах со здоровьем после поездки в Колумбию
Global Look Press
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Певица и телеведущая Ольга Бузова сообщила о проблемах со здоровьем после возвращения в Москву. В своем Telegram-канале она рассказала о тяжелой акклиматизации после месяца съемок в Колумбии.

«Какой-то треш, я никогда не думала, что мне так сложно будет возвращаться в московское время», - поделилась она.

Бузова добавила, что около часа ночи выпила снотворное и легла в постель, но так и не смогла заснуть до 06:00. Она планировала посетить утром процедуру по уходу за волосами, однако решила отказаться от этого из-за плохого самочувствия.

«Я понимаю, что я не могу просто встать с кровати, потому что по колумбийскому времени час ночи», - добавила она.

Ранее хит Бузовой «Без дел» попал в мировой чарт Billboard. Композиция заняла 48-ю строчку в списке самых популярных песен из соцсети TikTok в США.

Ольга Бузова Музыка Москва Шоу-бизнес
07 августа 2024, 13:14
Хейтеры обрушились на Дженнифер Лопес из-за сумки за 6 млн рублей
Global Look Press
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Певица и актриса Дженнифер Лопес оказалась в центре скандала из-за сумки стоимостью 70 тысяч долларов. Об этом сообщили журналисты People.

По данным издания, в соцсети активно распространяют ролик, на котором артистка ходила по выставке антиквариата. На Лопес был топ белого цвета, синие джинсы и солнцезащитные очки. В руках она держала сумку Hermès Kelly, изготовленную из соломы и коричневой кожи.

Авторы статьи отметили, что стоимость аксессуара составляет примерно 70 тысяч долларов или шесть миллионов рублей. Пользователей Сети шокировала огромная сумма денег, потраченная Лопес на сумку.

«Носит мою годовую зарплату», «Боже мой, цена просто смешная, корзина - это, по сути, какая-то сушеная кукурузная шелуха, заплетенная в косичку», - написали хейтеры.

Кто-то из недоброжелателей отметил, что аналогичный аксессуар можно купить на Фиджи за пять долларов у уличных торговцев.

Поклонники артистки остро отреагировали на критику, напомнив обществу, что Лопес сама решает, на что и сколько ей тратить собственные деньги.

Недавно Лопес восхитила фанатов снимками с дерзкой фотосессии. Она снялась в топе и юбке из латекса, повторив образ с обложки студийного альбома A.K.A.

Актеры Шоу-бизнес Дженнифер Лопес
07 августа 2024, 12:51
«Я не борюсь с женщинами»: Лебедев извинился перед Мизулиной
Global Look Press
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Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной за то, что во время интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* назвал деятельность ее организации «инфотерроризмом». Об отсутствии намерения оскорбить общественницу он заявил в новом видео в социальной сети «ВКонтакте».

Мизулина заявила, что подаст в суд на дизайнера , так как, по ее словам, в интервью обсуждали сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию ЛБИ. В качестве компенсации морального вреда она хотела взыскать 10 миллионов рублей, чтобы направить их на нужды семей участников спецоперации.

«Когда мы обсуждали Мизулину в беседе с Юрием Дудем*, разговор как-то пошел в такую сторону, что могло сложиться ощущение, что я Екатерину оскорбляю. Я в этом месте хотел бы принести ей извинения, потому что это совершенно не то, что я хотел бы сделать, я никогда не оскорбляю настолько напрямую людей, а тем более не борюсь с женщинами», - заявил Лебедев.

Он добавил, что не планирует вмешиваться в судебный процесс и выразил уверенность, что суд вынесет справедливое решение. Он также подчеркнул, что все равно не поддерживает деятельность главы ЛБИ.

* Физическое лицо, признанное СМИ - иностранным агентом на территории России.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев принес извинения главе «Лиги безопасного интернета» (ЛБИ) Екатерине Мизулиной за то, что во время интервью на YouTube-канале журналиста Юрия Дудя* назвал деятельность ее организации «инфотерроризмом». Об отсутствии намерения оскорбить общественницу он заявил в новом видео в социальной сети « ВКонтакте ».

Интернет Блогеры Интервью Артемий Лебедев Екатерина Мизулина

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