«Немного напугались». Певица Глюкоза рассказала, что улетит из Израиля 9 октября

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«Мы сейчас находимся в Тель-Авиве всей семьей, у нас сейчас все нормально. Мы около отеля, вот вышли, недавно работала сирена - нас всех спустили вниз. Где-то немного напугались, но в целом все в порядке», - рассказала она.

По словам певица, по улицам ходят люди, машины ездят. Она и ее семья соблюдают все указания, которые им дают в отеле.

«Не знаю, что будет дальше», - добавила артистка.

Позже Глюкоза рассказала, что планирует вылететь из Израиля 9 октября. По ее словам, семья уже купила билеты.

«На сегодня не было. Конечно, приняли решение возвращаться», - сообщила Наталья.

Пока обстановка на улице спокойная, люди гуляют и пьют кофе. Как отметила Глюкоза: «Жизнь постепенно раскачалась».

В Израиле находятся около 100 организованных туристов из России. Число индивидуальных путешественников пока неизвестно. Российское диппредставительство пристально следит за ситуацией. Ранее Росавиация ввела ограничения на ночные рейсы из России в Израиль в связи с нестабильной военно-политической обстановкой.

*Instagram - соцсеть запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.