17 января 2024, 19:05

Немецкие таможенники задержали Шварценеггера в аэропорту Мюнхена

Global Look Press
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Сотрудники таможенной службы аэропорта Мюнхена сорвали поездку голливудского актера Арнольда Шварценеггера на организованный им Всемирный климатический саммит в Австрии. Причиной стали не указанные в декларации дорогие часы. Об этом со ссылкой на источник сообщила газета Bild.

По словам собеседника, 76-летнего актера и политика задержали во время таможенного досмотра, когда у него нашли часы швейцарской фирмы Audemars Piguet. Шварценеггер объяснил, что намеревался выставить их на аукцион.

Задержание актера журналистам подтвердил представитель мюнхенской таможни Томас Майстер. Он пояснил, что актер не задекларировал часы, которые подпадают под статью об импорте. В этой связи в отношении Шварцнеггера начали расследование о попытке уклонения от уплаты налогов.

Всемирный климатический саммит проходит в австрийском Кицбюэле. На официальном сайте мероприятия указали, что в ближайший четверг, 18 января, там пройдет ужин и аукцион для сбора средств на защиту окружающей среды. Главным приглашенным гостем организаторы назвали Арнольда Шварцнеггера.

Саммиты Германия Задержания Аукционы Таможня Актеры
17 января 2024, 08:56
«Бокс не прощает ошибок». Цзю предостерег Милохина перед боем в Дубае
РИА «Новости»
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Знаменитый боксер Костя Цзю прокомментировал предстоящий бой блогера и тиктокера Дани Милохина, который должен пройти 16 февраля в Дубае, сообщил Sport24. Бокс не прощает ошибок, предостерег спортсмен.

Цзю обратил внимание, что Милохин не представляет, что такое бокс, а это целое искусство, которым занимаются с ранних лет и вкладывают много сил, тратят долгие годы, чтобы достичь профессиональных результатов.

«Бокс не прощает ошибок, а наказывает за них», - подчеркнул он.

Поединок Милохина пройдет на турнире ALPHA FIGHT SERIES в Дубае. Соперником блогера будет миллионер и популярный блогер Аджмал Хан.

Ранее Милохин катался в паре с фигуристкой Евгенией Медведевой в одном из сезонов проекта «Ледниковый период». Пара не смогла победить, но выиграла приз зрительских симпатий и один миллион рублей.

Бокс Дубай
17 января 2024, 05:57
«Швырнул носок». Рэпер Vacio призвал певца Shaman доказать патриотизм в армии
РИА «Новости»
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Российский рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, бросил вызов музыканту Shaman (Ярославу Дронову), предложив певцу на деле доказать любовь к своей стране, отслужив в армии. Об этом сообщила «Газета.ru»со ссылкой на адвоката исполнителя Романа Попова.

По словам юриста, рэпер бросил перчатку музыканту, предложив ему отслужить контракт в качестве музыканта или в ином качестве в российской армии. Он отметил, что Дронову 31 год, на воинскую службу его не призывали, причем неизвестно, по какой причине.

Представитель Shaman Антон Коробков-Землянский в ответ пошутил про форму вызова со стороны Vacio.

«Артист в данный момент дает сольный концерт в Волгограде. А что касается названного вами персонажа - хорошо, что он бросил перчатку, а не носок», - заявил он.

Тем самым Коробков-Землянский намекнул на «костюм» рэпера Vacio, в котором он посетил «голую» вечеринку блогера Анастасии Ивлеевой в конце прошлого года. Молодой исполнитель из всей одежды выбрал носок, которым прикрыл свое мужское достоинство.

После скандальной вечеринки певца арестовали на 15 суток и оштрафовали на 200 тысяч рублей по протоколу о пропаганде нетрадиционных сексуальных отношений или смены пола. После того, как вышел из СИЗО, его арестовали еще на 10 суток. Также он встал на воинский учет и прошел медицинскую комиссию после освобождения из-под ареста.

Ранее Shaman пригласил российскую спортсменку и чемпионку UFC Викторию Дудакову за кулисы на концерте в Волгограде. Девушка стала почетной гостьей на мероприятии.

Российский рэпер Николай Васильев, выступающий под псевдонимом Vacio, бросил вызов музыканту Shaman (Ярославу Дронову), предложив певцу на деле доказать любовь к своей стране, отслужив в армии. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на адвоката исполнителя Романа Попова.

Россия Музыка Армия Патриотизм Shaman
17 января 2024, 02:36
Валерий Леонтьев выступил за 10 млн рублей после тяжелой болезни
РИА «Новости»
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Певец Валерий Леонтьев впервые вышел на сцену после тяжелой болезни, выступив на закрытой вечеринке в Дубае. Его гонорар составил около 10 миллионов рублей, сообщил сайт kp.ru.

На сцене артист пробыл не более часа. Леонтьев спел свой хит «Дельтаплан», не используя фонограмму. Поклонники отметили, что певец сильно похудел и даже немного пошатывался.

Леонтьев не выступал с концертами из-за тяжелой болезни с 2020 года. Все это время он находился в своем доме в Майами, США. В этом году артисту исполнится 75 лет.

Ранее власти Объединенных Арабских Эмиратов захотели запретить рэперу Oxxxymiron* выступать в стране из-за разжигания межнациональной розни.

Артист выступил в дубайском клубе Agenda 11 января. Во время концерта он заявил, что украинцам тяжело уживаться с россиянами в арабском городе, и выступил с резкой критикой СВО. Правоохранители ОАЭ, изучившие запись с концерта, увидели признаки нарушения базового принципа государства, который заключается в равенстве наций, а также запрещенные в стране публичные политические высказывания.

* Oxxxymiron (настоящее имя - Мирон Федоров) признан в России физическим лицом - иноагентом.

Концерты Россия Музыка Деньги
17 января 2024, 02:15
Shaman пригласил российскую спортсменку за кулисы на концерте в Волгограде
РИА «Новости»
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Певец Александр Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, после концерта в Волгограде встретился за кулисами с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой. Об этом сообщил «Блокнот Волгограда»

«Первая в истории России чемпионка Европы и бронзовый призер чемпионата мира по смешанным единоборствам сегодня стала особой гостьей моего сольного концерта в родном для прославленной спортсменки Волгограде. И мы, наконец-то, познакомились с ней лично», - написал артист в своем Telegram-канале.

Певец опубликовал совместную с Дудаковой фотографию. Спортсменка является его большой поклонницей. Прошлой осенью она вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и победила. Дронов оценил ее выбор, репостнув видео на свою страницу. Певец также подарил спортсменке букет цветов в знак признательности.

Ранее Леонид Агутин впервые прокомментировал слухи о его конфликте с певцом Shaman. Он признался, что съемки отдельных частей концерта проходили в разное время, поэтому он не должен был появиться на завершающей песне, из-за чего «так все и получилось».

Спортсмены Концерты Песни Россия Музыка Shaman

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