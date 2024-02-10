«Нелегко». Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Киркорова во время бойкота на ТВ

По его словам, Киркоров привык сниматься на телевидении. Долгий перерыв может быть болезненным для него.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» - сказал Пригожин.

Помимо этого продюсер объяснил, почему певец пришел на «голую» вечеринку, устроенную блогером Анастасией Ивлеевой - она снялась в его музыкальном видео, а потом позвала на свое мероприятие. Вокалист является порядочным человеком и не мог отказать Ивлеевой, ведь она потратила время на съемку в клипе артиста.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Маска» Киркоров останется на месте председателя жюри. По данным журналистов, на съемки он пришел в новом образе и решил отказаться от ярких страз и эпатажных нарядов.