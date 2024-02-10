10 февраля 2024, 23:01

«Нелегко». Иосиф Пригожин рассказал о состоянии Киркорова во время бойкота на ТВ

РИА «Новости»
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Российский продюсер Иосиф Пригожин предположил, что певцу Филиппу Киркорову трудно из-за долгого отсутствия на сцене. Свое мнение он высказал сайту mk.ru.

По его словам, Киркоров привык сниматься на телевидении. Долгий перерыв может быть болезненным для него.

«Я понимаю, насколько ему, наверное, нелегко. Он привычный гость на телевидении, и после того, как он стал большим артистом, появляется ситуация, при которой он на время исчезает с экранов телевизора. Как вы думаете, будет приятно такому большому артисту?» - сказал Пригожин.

Помимо этого продюсер объяснил, почему певец пришел на «голую» вечеринку, устроенную блогером Анастасией Ивлеевой - она снялась в его музыкальном видео, а потом позвала на свое мероприятие. Вокалист является порядочным человеком и не мог отказать Ивлеевой, ведь она потратила время на съемку в клипе артиста.

Ранее стало известно, что в новом сезоне шоу «Маска» Киркоров останется на месте председателя жюри. По данным журналистов, на съемки он пришел в новом образе и решил отказаться от ярких страз и эпатажных нарядов.

Музыкальные клипы Филипп Киркоров Телевидение Иосиф Пригожин
10 февраля 2024, 21:55
Российского певца Ираклия Пирцхалаву снова не пустили в Молдавию
РИА «Новости»
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Российского вокалиста Ираклия Пирцхалаву не пустили на территорию Молдавии. Об этом сообщил местный телеканал ТВ-5.

Исполнитель хотел спеть на праздничных мероприятиях в Орхее, где ранее прошли выборы мэра, на которых одержала победу представитель оппозиции Татьяна Кочу.

Как заявили в пограничной полиции, визит артиста не соответствовал условиям въезда в государство. По мнению самого вокалиста, причина произошедшего носит политический характер.

Это уже не в первый раз, когда Пирцхалаве отказали во въезде в Молдавию. В декабре прошлого года певец пытался въехать в эту страну, однако потерпел неудачу. С 22 по 23 декабря 2023 года пограничная полиция государства отказала во въезде 39 гражданам. Как отмечали в ведомстве, все они не имели разрешения на пересечение границы. При этом неизвестно, есть ли Пирцхалава в их списке.

Молдавия Полиция
10 февраля 2024, 16:59
«Главная ценность — свобода». Лева Би-2 опубликовал кадры из тайской тюрьмы
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Солист группы «Би-2» Егор Бортник* (Лева Би-2)* выложил в Instagram** кадры из тайской тюрьмы. Он сопроводил видео и фото заявлением о том, что «главной ценностью „Би-2“ была и остается свобода».

Судя по кадрам, одно помещение делят десятки заключенных, кроватей в камерах не видно. На опубликованном фото Бортник* сидит прямо на полу в одних шортах. На другой фотографии он пародирует «Джентльменов удачи».

Тайская миграционная служба после концерта на Пхукете 24 января вменила «Би-2» нарушение законодательства королевства. Музыкантов задержали, оштрафовали, затем выпустили из центра временного содержания и депортировали в Израиль. Егор Бортник* признал вину в нарушении законов Таиланда, но отметил, что задержание было неожиданным и не поддавалось логике.

Как пояснила «360» официальный представитель МИД России Мария Захарова , группа неправильно оформила визы. Министерство предложило коллективу встретиться с российским консулом , но получило отказ.

* признан иностранным агентом в России.

** принадлежит компании Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская.

Заключенные Видео Тюрьмы
10 февраля 2024, 15:02
«Я бы не пошел». Звезда «Папиных дочек» назвал «голую» вечеринку пиром во время чумы
Телеканал «360»
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«Голая» вечеринка, организованная блогером Анастасией Ивлеевой, является хайпом и пиром во время чумы. Об этом в проекте «Жеребцова и точка» рассказал актер Александр Самойленко-старший.

Звезда сериалов «Папины дочки» и «Бедные смеются, богатые плачут» признался, что не понимает участников скандального мероприятия.

«Сказать, что я негативно отношусь к этой вечеринке? Я никак к ней не отношусь. Не потому, что я не приглашен на эту вечеринку, а потому, что я не понимаю. Такие вещи ближе к пиру во время чумы», - отметил артист.

Самойленко-старший добавил, что его раздражают попытки привлечения внимания к бессмысленным мероприятиям, каковым является «голая вечеринка».

«Я не хочу показаться ханжой, но я вообще не люблю вещи ради хайпа. Я сам не хайповый человек. Любой хайп, из нуля сделанный и раздутый, меня раздражает изначально», - указал актер.

На вопрос о наказании участников нашумевшего мероприятия артист ответил уклончиво. Он заявил, что ему сложно судить о таких вещах, но подчеркнул, что сам бы на подобное мероприятие не пришел.

«Люди в принципе злые на какие-то вещи, по большому счету. На какие-то они очень добрые. Мне сложно судить. Но если бы меня пригласили на такую вечеринку, я бы не пошел. Но не пригласили, и слава богу», - заключил Самойлов.

Полная версия интервью выйдет 11 февраля во всех соцсетях «360».

Ранее в беседе с «360» свое мнение об участниках скандальной тусовки высказал боксер и депутат Государственной думы Николай Валуев. Он объяснил, что звезды выбрали неподходящее время для своих богемных выходок.

Сериалы Блогеры Интервью Актеры Анастасия Ивлеева
10 февраля 2024, 11:48
Киркорову заблокировали счета в трех разных банках
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Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot, поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Налоговая заблокировала банковские счета певца Филиппа Киркорова. Как сообщил Telegram-канал Shot , поп-король задолжал 47 тысяч рублей.

Певец забыл оплатить страховые взносы, уточнили авторы материала. Решение о блокировке трех счетов артиста вынесли по требованию Федеральной налоговой службы.

«Задолженность перед ведомством составила 47 043,91 рублей», - написал Shot.

Ранее у Киркорова после скандальной «голой вечеринки» нашли задолженность в 5,5 тысячи рублей за административные правонарушения. Против компании артиста возбудили несколько исполнительных производств.

Концертный продюсер Сергей Лавров предположил, что у Киркорова не так много денег, как кажется. Певец всегда «жил одним днем» и тратил все на собственные концерты. Ему даже приходилось брать кредиты на организацию своих шоу.

Долги Филипп Киркоров Налоги ФНС РФ

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