23 сентября 2024, 13:02

Неизвестные отравили мопсов Дарьи Донцовой

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Злоумышленники отравили мопсов писательницы Дарьи Донцовой, прославившейся благодаря своим «ироническим детективам». Об этом она рассказала в своем Instagram*

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Писательница призналась, что долгое время получала угрозы в адрес питомцев, а в конце августа неизвестные отравили двух собак. Пострадавшего мопса Фина лечат, а собака Мулечка скончалась 27 августа. После этого случая Донцова прекратила публиковать фотографии с животными в социальных сетях, а также установила камеры видеонаблюдения.

«Радовать злых, неадекватных людей показом тех, кого люблю, у меня желания нет. И на всякий случай предупреждаю: мой участок оснащен камерами, а собаки более одни не гуляют», - подчеркнула автор детективов.

Ранее житель Мытищ рассказал, что его сосед отравил двух собак и подбросил на участок мертвых кур. Также мужчина нелегально заселял у себя десятки иностранных граждан. Его задержали после того, как он привязал двух своих собак к машине и протаскивал их по асфальту.

Книги Собаки Животные Полиция Писатели
23 сентября 2024, 09:32
«Оставаться собой всегда». Татьяна Бакальчук сменила фамилию
РИА «Новости»
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Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию — Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Предпринимательница поменяла в аккаунте фотографию и фамилию.

«Лучший выбор - оставаться собой всегда. Ваша Татьяна (с сегодняшнего дня - снова) Ким», - написала она.

Сменить фамилию она решила после вооруженного нападения на офис Wildberries. Тогда вместе с вооруженными людьми в офис пытался зайти ее супруг Владислав Бакальчук.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук вернула девичью фамилию - Ким. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале.

Татьяна Бакальчук Стрельба у офиса Wildberries
22 сентября 2024, 10:35
Макаревича отказались исключать из реестра иноагентов
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Верховный суд отказался рассматривать жалобу основателя рок-группы «Машина времени» Андрея Макаревича*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесены Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

«Отказано в передаче жалобы для рассмотрения в судебном заседании», - заявили в суде.

В судебных документах отметили, что музыкант попал под влияние Украины и осуществлял политическую деятельность в ее интересах. Минюст внес Макаревича* в реестр иностранных агентов из-за его высказываний о якобы причастности ВС РФ к военным преступлениям. Информацию о деятельности артиста в иностранных интересах подтвердило Главное управление по противодействию экстремизму МВД.

Ранее Верховный суд не стал рассматривать апелляцию певицы Земфиры* на решение внести ее в список иноагентов. Проживающая во Франции исполнительница публиковала материалы в поддержку Украины.

Суд Музыка Иноагенты
22 сентября 2024, 03:26
Концерт Гребенщикова в Ницце отменили
РИА «Новости»
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Концерт исполнителя Бориса Гребенщикова* в Ницце отменили из-за проблем со здоровьем. Об этом сообщил организатор мероприятия Best Events Europe.

«К сожалению, состояние здоровья Бориса Гребенщикова* не позволяет провести сегодняшний концерт БГ в Ницце 21 сентября», - указали в заявлении.

Гребенщиков* должен был выступить с новой программой в отеле Hyatt Regency Nice Palais de la Méditerranée. Некоторые поклонники считают, что у 70-летнего музыканта - проблемы с сердцем и его госпитализировали после сердечного приступа.

В феврале концерт Гребенщикова* отменили в Дубае. Причиной также послужило плохое здоровье исполнителя.

* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента в России.

Отели Концерты Иноагенты
21 сентября 2024, 11:16
Лидер группы «Ногу свело» не смог через суд добиться исключения из списка иноагентов
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Верховный суд отказался изучать апелляцию лидера группы «Ногу свело» Максима Покровского*, который требовал исключить его из списка иностранных агентов. Об этом сообщило РИА «Новости».

* Внесен Минюстом России в реестр физлиц, выполняющих функции иноагента.

Музыканту отказали в передаче жалобы для рассмотрения в Верховном суде. Причины отказа в пресс-службе суда не уточнили.

Минюст внес Покровского* в реестр иноагентов в марте 2023 года. Проживающий в США артист выступал в поддержку Украины, негативно высказывался в адрес россиян, участвовал в сборе средств для украинцев и активно взаимодействовал с иностранными структурами.

В июле того же года музыкант обратился в Замоскворецкий суд Москвы с требованием исключить его из списка иноагентов. Покровскому* отказали, после чего он обратился апелляционный и кассационный, а также в Верховный суд.

По данным московского суда, артист участвовал в распространении материалов с антироссийской позицией и видео с украинских YouTube-каналов.

Суд Музыка Иноагенты

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