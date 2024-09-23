Неизвестные отравили мопсов Дарьи Донцовой

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Писательница призналась, что долгое время получала угрозы в адрес питомцев, а в конце августа неизвестные отравили двух собак. Пострадавшего мопса Фина лечат, а собака Мулечка скончалась 27 августа. После этого случая Донцова прекратила публиковать фотографии с животными в социальных сетях, а также установила камеры видеонаблюдения.

«Радовать злых, неадекватных людей показом тех, кого люблю, у меня желания нет. И на всякий случай предупреждаю: мой участок оснащен камерами, а собаки более одни не гуляют», - подчеркнула автор детективов.

Ранее житель Мытищ рассказал, что его сосед отравил двух собак и подбросил на участок мертвых кур. Также мужчина нелегально заселял у себя десятки иностранных граждан. Его задержали после того, как он привязал двух своих собак к машине и протаскивал их по асфальту.