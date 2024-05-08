Неизлечимо больной внук Пугачевой покутил в Нью-Йорке и остался без денег

В США у артиста есть квартира, которую ему подарила его знаменитая бабушка. Недавно Никита поехал кутить в Нью-Йорк с друзьями, не рассчитав свои финансы.

Пресняков пожаловался, что потратил в кафе и ресторанах внушительную сумму денег. Особенно много ему пришлось заплатить в любимом суши-баре.

Впрочем, все свои траты Никита скоро сможет компенсировать. О старте своего первого гастрольного тура по Соединенным Штатам Пресняков написал в своих соцсетях. Никита упомянул о своем последнем успешном выступлении в Лос-Анджелесе и анонсировал концерт в Сан-Франциско.

Продюсер Евгений Бабичев предположил, что внук Аллы Пугачевой вернется на родину, если его карьера в США закончится плачевно.