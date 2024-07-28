28 июля 2024, 02:13

Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене

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Канадская певица Селин Дион впервые после объявления о смертельной болезни вышла на сцену. Об этом сообщило издание TMZ.

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.

Париж Болезни Франция Олимпиада в Париже — 2024 Селин Дион
28 июля 2024, 01:03
Адвокат Абрамова представил свою версию истории о запрете Алсу пользоваться квартирой
РИА «Новости»
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Адвокат Яна Абрамова на бракоразводном процессе с Алсу Александр Добровинский представил свою версию ситуации с запретом пользоваться квартирой. В Сети распространилась информация, что певица не может попасть домой в течение трех недель. Подробности сообщило издание Voice.

По информации издания, Добровинский отрицает, что его клиент каким-то образом препятствует Алсу пользоваться квартирой в ЖК «Триумф» в Москве. Ограничений на доступ артистки к квартире и ее автомобилю не накладывались.

«Информация о том, что Алсу не могла попасть домой, является недостоверной и распространена недобросовестными журналистами, не удосужившимися проверить ее», - заверил Добровинский.

Источники в Сети указали, что автомобиль Алсу не пускают на территорию комплекса, так как номер ее машины не зарегистрирован в списке жильцов.

Ранее стало известно, что Алсу хочет забрать квартиру за 300 миллионов рублей в московском небоскребе «Триумф-палас» после развода.

Алсу Суд Адвокаты Скандалы Запреты Россия Квартиры Александр Добровинский
27 июля 2024, 12:17
«Полощат мое имя и фамилию». Актриса Талызина опровергла новости о госпитализации
РИА «Новости»
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Актриса Валентина Талызина заявила 360.ru, что с ней все в порядке. Народная артистка опровергала новости о госпитализации.

«У меня все, слава Богу, нормально. Ну что они там все (СМИ - прим. ред.) полощут мое имя и фамилию», - заявила она.

Актеры
27 июля 2024, 02:41
«Могу встать и уйти». Ирина Салтыкова устроила взбучку Виктории Боне на публике
РИА «Новости»
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Актриса Виктория Боня и певица Ирина Салтыкова поссорились. Конфликт произошел на передаче «Злые языки» на Rutube.

По правилам шоу звезды должны комментировать новости и слухи о себе. В этот раз туда пригласили Салтыкову. Однако вместо привычных обсуждений знаменитость начала ссориться с ведущей.

Все началось с того, что артистка решила не отвечать на некоторые вопросы и тем самым нарушила правила передачи. Например, вокалистка не решилась комментировать действия своей коллеги по цеху Натальи Ветлицкой. Также Салтыкова назвала вопросы глупыми и начала проявлять незаинтересованность происходящим.

Боня решила разрядить атмосферу и напомнила гостье о соблюдении правил. Однако певица агрессивно отреагировала на замечание ведущей.

«Да я вообще могу встать и уйти! Мне не надо давать интервью. Если я раздраженная, то уже бесполезно! Что тебе еще надо?» - сказала она.

Потом Виктория спросила у Ирины, для чего она пришла на программу. По ее мнению, ничего путного из этого не вышло.

Ранее шоумен Стас Барецкий заявил, что певица Алла Пугачева поссорилась с мужем Максимом Галкиным*. По его словам пара может развестись.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.

Россия Интервью Виктория Боня Ток-шоу
26 июля 2024, 17:35
Дело против Ивлеевой закрыли. Она заплатила
РИА «Новости»
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Исполнительное производство против Анастасии Ивлеевой прекратили после того, как она погасила многомиллионный долг перед Федеральной налоговой службой. Информацию разместили в банке данных исполнительных производств ФССП.

Задолженность составляла более 11,3 миллиона рублей. Приставы наложили арест на счета, авто, квартиру и земельные участки знаменитости.

Ивлеевой запретили выезд из России.

Появлялась информация, что блогерша на протяжении трех месяцев игнорировала требования налоговой инспекции об уплате долга. Ивлеева неоднократно получала штрафы.

Ранее она оказалась втянула в еще один скандал. Общественное движение «Сорок сороков» заявило на нее в антимонопольную службу из-за слогана нового ресторана блогерши. Им не понравилась провокационная надпись «Suck it», имеющая вульгарный оттенок.

Долги Банки Рубль Анастасия Ивлеева

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