Неизлечимо больная Селин Дион впервые за долгое время появилась на сцене

Артистка спела «Гимн любви» Эдит Пиаф на открытии Олимпийских игр в Париже, 56-летняя знаменитость вышла в конце торжественной программы и удивила гостей своим появлением. Выступление звезды состоялось на Эйфелевой башне, она надела сверкающее серебряное платье, подходящее под сияние Олимпийского огня рядом с ней.

До этого Дион выступала только в 2022 году. В тот же год ей поставили диагноз «синдром мышечной скованности». Певица перестала активно двигаться и отказалась от публичного образа жизни.

Ранее лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо рассказал, что толпа на церемонии открытия Игр в Париже громко раскритиковала лидера Франции Эммануэля Макрона. По его словам, политик даже опешил от случившегося.