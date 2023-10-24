Недвижимость Пугачевой и Галкина обнаружили на Кипре

Максим Галкин* в первые дни обострения конфликта в секторе Газа заявил, что не уедет из Израиля. Но спустя время артист отправился выступать в Лимассол, вслед за ним приехали его супруга с детьми. Певица перестала появляться в соцсетях , а на Кипре нашли ее недвижимость.

Журналисты выяснили, что супруги в 2021 году купили пентхаус стоимостью почти 10 миллионов евро (около миллиарда рублей) в строящемся на тот момент доме на берегу Средиземного моря. Башню One высотой 37 этажей возвели на проспекте 28 Октября, одной из главных улиц Лимассола. В доме 84 квартиры, в том числе многоуровневые и с собственным бассейном. В здании открыли тренажерный зал, подземную парковку, ресторан и магазины.

Выступление Максима Галкина* на Кипре спровоцировало скандал. Он сочинил шутку о 47-летнем Иисусе.

* Внесен Минюстом РФ в реестр иностранных агентов.