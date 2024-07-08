«Небеса решили». Алсу получила неожиданное предсказание

«Небеса решили - вам пора быть счастливее», - говорится в тексте.

Пользователи Сети под постом начали активно обсуждать снимок Алсу, призывая ее не расстраиваться из-за разрыва с супругом Яном Абрамовым. Некоторые фанаты указали на юношескую уязвимость артистки, напомнив, что у нее есть все для счастья, включая детей, родителей, деньги и красоту.

Поклонники также пожелали счастья певице и признались ей в любви.

«Алсу, люблю вас с самого детства. Будьте счастливы. Вы источник того самого счастья», «Вы даже не представляете, от кого вы освободили себя. Будьте счастливы, и это будет лучшей местью», - написали фанаты.

Фото с предсказанием с иронией прокомментировала подруга Алсу, супруга Гарика Мартиросяна.

«Алсу, вы едите мучное?» - спросила она.

В конце мая Алсу подала заявление о разводе. Теперь она обратилась в суд с иском о разделе имущества с мужем.

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