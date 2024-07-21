21 июля 2024, 13:15

Неадекватное выступление певицы Глюкозы возмутило красноярцев

РИА «Новости»
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Певица Глюкоза (настоящее имя — Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

По словам собеседников журналистов, многие посчитали, что артистка находилась в состоянии сильного опьянения. Часть своего репертуара она исполнила под фонограмму, даже не пытаясь сделать вид, что открывает рот. А когда перешла на живое исполнение, то пропела несколько строчек с матом.

Также не понравились горожанам внешний вид и движения Глюкозы в ходе выступления.

«Видела, как она трогает себя за интимные места и не раз, очень странно, как минимум потому, что были ведь и дети в зрителях. Поведение просто неадекватного человека», - заявила одна из посетительниц концерта.

Собеседники издания подчеркнули, что под конец выступления артистка полностью впала в неадекватное состояние, и большая часть зрителей начала уходить.

Telegram-канал Shot со ссылкой на подругу исполнительницы заявил, что последнее время Глюкоза переживает сильную депрессию после смерти бабушки. Но подавленное состояние не остановило ее от выступления в Красноярске.

В начале июня певица опровергла появившиеся слухи о беременности 17-летней дочери. Она пояснила, что у девочки нет молодого человека, а все свое время подросток посвящает музыкальному творчеству и выступает под псевдонимом Ray.

Певица Глюкоза (настоящее имя - Наталья Чистякова-Ионова) на бесплатном концерте в честь Дня металлурга в Красноярске вышла на сцену в неадекватном состоянии. Своими впечатлениями зрители поделились с изданием NGS24.RU.

Концерты Песни Россия Музыка Красноярский край
21 июля 2024, 09:56
Ивлеевой запретили выезжать за пределы России
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Известному блогеру и телеведущей Анастасии Ивлеевой запретили выезд из России из-за задолженности по уплате налогов. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.

По информации источника, в настоящее время задолженность блогера составляет около 20,9 миллиона рублей, ее разыскивают судебные приставы.

Если Ивлеева попытается покинуть Россию, то ее остановят пограничники, после чего девушке откажут в выезде. Кроме того, приставы уже арестовали премиальный автомобиль телеведущей - Lamborghini Urus.

Ранее появилась информация, что Ивлеева на протяжении трех месяцев игнорирует требования Федеральной налоговой инспекции об уплате долга. ФНС заблокировала счета Ивлеевой, она получила несколько штрафов.

В июне представители общественного движения «Сорок сороков» написали заявление на Ивлееву в Федеральную антимонопольную службу из-за слогана ее нового московского ресторана - Nudles by Ivleeva.

Налоги Блогеры Россия Анастасия Ивлеева
21 июля 2024, 04:50
«Отличный день». Дженнифер Лопес сняла обручальное кольцо
РИА «Новости»
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Певица Дженнифер Лопес опубликовала в соцсетях фото без обручального кольца. Это произошло на фоне слухов о расставании с актером Беном Аффлеком.

На снимке артистка улыбается и показывает правую руку без кольца. Тем самым певица разбила надежды поклонников на примирение с актером. Лопес дала понять, что больше не будет пытаться спасти отношения.

«Сегодня будет отличный день», - заинтриговано подписала снимок артистка.

Лопес и Аффлек познакомились еще в 2001 году. Актер вскоре сделал ей предложение, но в 2003 году свадьбу отменили накануне торжества. Отношения пара возобновила в 2021 году, а в 2022 году они уже были женаты.

Ранее стало известно, что решение о разрыве отношений принял актер , который устал от привычки певицы делать из всего драму. Аффлек так и не смог с этим смириться.

Кроме того, американские СМИ сообщили, что актер якобы планирует устроить вечеринку, чтобы отпраздновать обретение свободы , выбрав для этой цели Лос-Анджелес. Именно в этом городе они с Лопес поженились.

США Соцсети Музыка Брак Актеры Дженнифер Лопес
21 июля 2024, 02:54
Умер актер из «Рокки» и «Она написала убийство» Уитни Ридбек
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Американский актер, режиссер, оператор, продюсер и телеведущий Уитни Ридбек умер в хосписе в Калифорнии. Об этом сообщил портал IMDb.

По данным издания, причиной смерти стал рак простаты. Актеру было 79 лет. Последние годы жизни он преподавал драматургию в городском колледже Пасадены.

Друг артиста Томми Маклафлин написал в соцсетях, что для него «Ридбек был одним из самых добрых людей, которых он когда-либо знал».

Уитни Ридбек родился в 1945 году. Его дебют на экране состоялся в 1970 году с небольшой ролью в киноленте «Няня и профессор». Его фильмография насчитывает больше 60 работ.

Актер снялся в сериале «Лэсси», ситкомах «Грейс в огне» и «Третья планета от Солнца», сиквеле «Рокки», в шестой части «Пятницы, 13-го», «Клинике» и «Она написала убийство».

Убийства Сериалы Режиссер Калифорния Актеры
21 июля 2024, 01:14
Сябитова провоцировала экстрасенсов и устроила скандал на шоу «Место силы»
РИА «Новости»
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Самая популярная сваха России Роза Сябитова устроила скандал на шоу «Место силы» на ТНТ, оскорбив участников телепроекта. Об этом сообщил Пятый канал.

Сябитова решила узнать, как увеличить свои доходы, поэтому обратилась за помощью к экстрасенсам. При этом позволила себе резкие высказывания в их адрес. По ее словам, она хотела посмотреть, способны ли они «держать удар» в экстремальных ситуациях, поэтому и провоцировала.

Внешние данные участников Сябитова также не обошла своим вниманием. Она сказала Екатерине Костиной, что в свои 34 года та выглядит хуже, чем она в ее 62, добавив, что в моде естественность, поэтому девушку придется поискать ценителя своей красоты.

«Мне стало неприятно. В моем понимании нельзя так общаться с людьми. Для чего вы тогда сюда пришли? Чтобы оскорблять нас?» - высказалась Костина.

Сябитовой также не понравились ответы экстрасенсов. Она потребовала ответить подробно и конкретно, без иносказаний и выуживания у нее информации. В итоге ей больше понравились участники Андрей Харрис и Эльвира Гебар.

Ранее Сябитова раскритиковала молодого человека Клавы Коки , пояснив, что он не подходит для создания семьи.

Скандалы Экстрасенсы Телевидение

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