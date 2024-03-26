«Не знал, что с ней делать». Фадеев назвал Гагарину самой сложной «фабриканткой»

Во время участия в проекте Гагариной было 16 лет. Фадеев подчеркнул, что у него не было взаимопонимания с артисткой, что в конечном итоге привело к прекращению их профессиональных отношений. По его словам, та была самой молодой участницей и при этом - самой непростой.

«Сразу понял, что это не мой человек. Не знал, что с ней делать. Поэтому, наверное, и разошлись», - отметил продюсер.

Более гармоничные рабочие отношения у него сложились с Пьером Нарциссом. По словам продюсера, покойный певец не относился к себе слишком серьезно.

Фадеев добавил, что сейчас за деятельностью Гагариной он не следит.

«Мне все равно», - сообщил продюсер.

Гагарина ранее заявила, что не приняла участие в перезапуске шоу «Фабрика звезд» из-за подготовки к концерту. Проект решили возродить на телеканале ТНТ.