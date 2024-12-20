«Не забуду никогда». Бывшие участницы «Дом-2» отреагировали на продажу поляны в Истре

«Дом-2» как школа жизни Бывшая участница телепроекта, ведущая Нелли Ермолаева заявила, что с передачей у нее связано много трепетных воспоминаний.

«Это мой опыт, период в жизни, который не забуду никогда. Я ни о чем не жалею. <…> Я набралась там мудрости, это огромная школа жизни», - рассказала она.

По словам Ермолаевой, если бы в свое время она не оказалась на «Дом-2», то не стала бы тем, кем сейчас является. Женщина открыла эту программу для фанатов с другой стороны.

На телестройке Нелли старалась обучаться новому. Например, получила необходимые навыки телеведущей, открыла свой салон красоты, записывала песни и устраивала разные мероприятия.

«Мне всегда было интересно быть в каком-то движении. <…> идти на шаг вперед», - призналась Ермолаева.

Однако активность и предприимчивость Нелли иногда не нравилась другим участникам. По словам Ермолаевой, некоторые осуждали ее за идеи. Несмотря на это, она стала первой, кто открыл шоу с другой стороны.

К продаже прошлого участка съемок «Дом-2» Ермолаева отнеслась спокойно. Ведущая отметила, что в каждом месте есть свои плюсы. Когда шоу снимали в Истре - были другие времена и люди.

Участок в Истре продается давно Также 360.ru связался с экс-участницей шоу Надеждой Ермаковой. Она тоже спокойно приняла новости о продаже участка в Истре.

«Он уже давно продается. Это не секрет. Земля была в аренде, сменились продюсерский центр и продюсер. Видимо, старый продюсер поставил на продажу», - сказала она.

По мнению Ермаковой, это всего лишь место съемок. На эмоции, полученные от проекта, местоположение поляны не повлияло. Свое участие в «Дом-2» женщина сравнила с поездкой в пионерский лагерь.

«Это юность. Весело, как в пионерском лагере. [Нам было по] 20 лет, конечно, это все в новинку», - заявила Ермакова.

Также Надежда отметила, что старая поляна не отличается от нынешней, где сейчас проходят съемки шоу. Отстроены площадки одинаково. При этом второй участок удобнее из-за доступности метро.