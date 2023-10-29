«Не забуду наши игры на школьном дворе». Премьера Канады шокировала смерть Мэттью Перри

«Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую ты им приносил», - написал канадский премьер.

Трюдо также выразил Перри благодарность за смех, который тот вызывал у зрителей своей игрой.

Издание People сообщило, что мать актера Сьюзанн работала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо - отца Джастина Трюдо. А сам Мэттью и нынешний премьер учились в начальной школе.

Перри скончался на 55 году жизни в домашнем джакузи. Смерть могла наступить случайно, когда актер уснул. Полиция не нашла на месте происшествия наркотических веществ.

Поклонники артиста обнаружили странное совпадение с последней публикацией Мэттью в Сети. Многие фанаты уверены, что звезда «Друзей» предсказал собственную смерть.