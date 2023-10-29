29 октября 2023, 13:08

«Не забуду наши игры на школьном дворе». Премьера Канады шокировала смерть Мэттью Перри

Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости

Премьер-министр Канады Джастин Трюдо отреагировал на смерть актера Мэттью Перри. Выяснилось, что артист был школьным приятелем политика. В соцсети X он назвал новость о случившемся шокирующей и печальной.

«Я никогда не забуду наши игры на школьном дворе, и я знаю, что люди по всему миру никогда не забудут радость, которую ты им приносил», - написал канадский премьер.

Трюдо также выразил Перри благодарность за смех, который тот вызывал у зрителей своей игрой.

Издание People сообщило, что мать актера Сьюзанн работала пресс-секретарем премьер-министра Канады Пьера Трюдо - отца Джастина Трюдо. А сам Мэттью и нынешний премьер учились в начальной школе.

Перри скончался на 55 году жизни в домашнем джакузи. Смерть могла наступить случайно, когда актер уснул. Полиция не нашла на месте происшествия наркотических веществ.

Поклонники артиста обнаружили странное совпадение с последней публикацией Мэттью в Сети. Многие фанаты уверены, что звезда «Друзей» предсказал собственную смерть.

США Смертность Канада Актеры
29 октября 2023, 11:13
Предсказал собственную смерть. Последний пост Мэттью Перри оказался пророческим
Читайте нас в: Google Новости
За пару дней до своей смерти американский актер Мэттью Перри, прославившийся по роли в сериале «Друзья», опубликовал пост в аккаунте Instagram*. Впоследствии запись оказалась пророческой.

К публикации Перри прикрепил фото, где он находится на крыше дома в джакузи. Актер любовался звездным небом и огнями Лос-Анджелеса.

«О, так кружится теплая вода, тебе хорошо? Я Мэттмэн», - написал актер под кадром.

После кончины Мэттью 29 октября его фанаты пришли в ужас, сопоставив причину смерти с посылом в последней публикации. Поклонники со всего мира оставили под постом более 100 тысяч комментариев с догадками о том, что актер предсказал свой уход из жизни.

Ранее СМИ сообщили, что 54-летнего Перри обнаружили мертвым в домашнем джакузи. Полиция не наша следов насильственной смерти или наркотических веществ на месте произошедшего. По предварительным данным, актер случайно утонул, уснув во время купания.

Коллеги Мэттью по сериалу «Друзья» назвали смерть актера мировой потерей , заявив, что он навсегда останется частью американской культуры.

* - соцсеть запрещена в РФ, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

США Смертность Актеры
29 октября 2023, 11:08
«Привет, я Чендлер, шучу в некомфортных ситуациях». Вспоминаем лучшие цитаты Чендлера Бинга
Телеканал «360»
Читайте нас в: Google Новости
Сегодня не стало актера Мэттью Перри, известного всему миру по роли Чендлера Бинга в культовом сериале «Друзья». В Сети многие вспоминают знаменитые шутки Чендлера и не могут поверить, что Перри ушел из жизни. «360» попросил нейросеть собрать лучшие цитаты персонажа ситкома.

• Привет, я Чендлер, я шучу в некомфортных ситуациях.

• Я не очень хороший советчик. Может, тебя устроит саркастичный комментарий? • Да, я рассказываю людям чужие секреты! За это они меня и любят! • Мир тесен, но я до сих пор ни разу не столкнулся с Бейонсе.

• Я этот сериал смотрю уже третий раз, в этом месте у нее всегда неприятности! • Говорите громче! Нам же очень плохо слышно, когда вы так шепчетесь! • Ягнята, конечно, страшнее, иначе тот фильм назывался бы «Молчание утят».

• Это сайт, где мы познакомились - музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии.

• Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду? • Я это сделаю, но предупреждаю, это будет означать, что я меняюсь к лучшему, а ты полюбила меня другим! Тело Мэтью Перри нашли в его доме в Лос-Анджелесе. Актер находился в джакузи. По предварительной версии, он мог утонуть, заснув в воде. Признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. Официальная причина гибели артиста пока не называется.

За свою актерскую карьеру Перри снялся еще более чем в 50 фильмах и сериалах. В частности, вместе с Брюсом Уиллисом он сыграл в комедии «Девять ярдов», с Сальмой Хайек - в романтической комедии «Поспешишь - людей насмешишь», с Заком Эфроном - в фильме «Папе снова 17».

США Актеры
29 октября 2023, 03:35
Звезда «Друзей» Мэттью Перри умер в возрасте 54 лет
Кинопоиск
Читайте нас в: Google Новости
Американский актер Мэттью Перри, наиболее известный по роли Чендлера Бинга в легендарном сериале «Друзья», скончался в возрасте 54 года. По информации американских СМИ, актер утонул в джакузи у себя дома. Об этом сообщил портал TMZ.

США Сериалы Кино Актеры
29 октября 2023, 01:09
«Немного возбуждаюсь». Гоша Куценко рассказал о съемках откровенных сцен
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Российский актер Гоша Куценко признался, что любит целоваться с партнершами в кино и готов сколько угодно сниматься в откровенных сценах. Об этом он рассказал в эфире нового выпуска шоу «Секрет на миллион» на телеканале НТВ.

Сейчас Куценко играет в сериале «Скорая помощь» главную роль, поэтому ему довольно часто приходится изображать любовь со своей партнершей Мариной Доможировой, ведь по сценарию они являются супружеской парой.

В беседе с Лерой Кудрявцевой артист признался, что ответственно подходит к съемкам откровенных сцен, чтобы для зрителей все выглядело реалистично. По его словам, в кадре нужно целоваться по-настоящему.

Кроме того, Куценко даже просил режиссеров добавить в сценарии больше откровенных сцен. На вопрос о том, как проходят съемки подобных эпизодов, гость шоу отметил, что он старается отталкиваться от своих партнерш и прилагать все усилия, чтобы им было комфортно.

«Я в моменте расслаблен и естественен. Я не только поддушиваю, но и немного возбуждаюсь в постельной сцене», - признался актер.

Ранее Куценко рассказал, что языковой барьер помешал ему сняться в фильме «Война миров Z» с Бредом Питтом в главной роли.

Сериалы Кино Фильмы Актеры

Новости по теме