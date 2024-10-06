06 октября 2024, 18:24

«Не выкарабкался». Создатель проекта о Наливкине назвал возможную причину смерти актера

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Актер Андрей Неретин, сыгравший полюбившегося россиянам «депутата» из Уссурийска Виталия Наливкина, за два дня до смерти узнал о закрытии проекта. Известие об этом шокировало артиста и подтолкнуло к запою, рассказал 360.ru создатель роликов, продюсер Андрей Клочков.

Снова возникли проблемы с алкоголем «Эта новость стала, конечно, большим стрессом для нашего товарища председателя, который всецело отдавался этому проекту. Это и послужило той причиной, из-за которой он сорвался в плане алкоголя, переживал очень сильно», - объяснил он.

Клочков отметил, что незадолго до смерти Неретин прошел курс лечения в Санкт-Петербурге: ему заменили тазобедренный сустав и поправили здоровье. Актер также бросил пить, чтобы в дальнейшем снова «встать в строй».

«Он год до этого не пил вообще. Он был со своими особенностями, но год до этого он не употреблял спиртное. <…> И вот, спустя два месяца после окончания истории с его лечением, получилось вот так, что после новости о том, что проект больше не может продолжаться, он сорвался», - заявил продюсер.

После решения о прекращении выпусков роликов про Наливкина состояние Неретина ухудшилось, его госпитализировали. Спустя сутки создатели скетчей узнали о смерти актера.

«Нам позвонили из больницы, сказали, что наш дорогой товарищ председатель скончался, к сожалению. Для нас это очень печальная новость и очень неожиданная. Была надежда, что он оклемается», - подчеркнул Клочков.

Он назвал Неретина талантливым человеком, который даже без актерского образование смог завоевать место в сердцах многих россиян.

«Уникальный был персонаж, конечно, единственный в своем роде. Вроде и не профессионал по части актерского мастерства, а как людям запомнился», - добавил продюсер.

Причины закрытия скетч-шоу Команда не хотела закрывать проект, но на этот шаг пришлось пойти из-за «закручивающихся гаек» - против создателей роликов возбудили еще одно уголовное дело, заявил Клочков.

В скандальном выпуске «депутат» Наливкин использовал бутафорский гранатомет. Эффект взрыва создали с помощью пиротехники, но группу авторов заподозрили в хулиганских действиях. Продюсер напомнил, что съемочной группе вменяют не только применение взрывчатых веществ, но и их незаконное изготовление.

«Это такая тяжелая статья уголовная, от 10 до 15 лет, хотят нас обвинить в этом. Мы, конечно, всеми силами откусываемся от этого, у нас адвокаты работают хорошие. И мы два дня назад объявили о том, что мы не можем продолжать наш проект и объявили это через нашего актера, видео есть в интернете», - заключил Клочков.

Ранее возможной причиной смерти Неретина назвали оторвавшийся тромб. По данным прессы, актер умер во сне.

Больницы Алкоголь Актеры
06 октября 2024, 04:51
Экс-супругу Шамана заметили в компании Егора Крида
РИА «Новости»
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Бывшую супругу Ярослава Дронова (выступающего под псевдонимом Шаман) Елену Мартынову заметили в компании Егора Крида на концерте Валерии. Об этом сообщило издание Peopletalk.

«Интересная активность наблюдалась в приватной VIP-ложе мероприятия. Елена Мартынова и Егор Крид весь вечер провели вместе и вдвоем покинули площадку», - отметили авторы материала.

Егор Крид на данный момент не женат, а Мартынова недавно рассталась с Дроновым. Шаман в конце сентября опубликовал пост, в котором признался, что их с Еленой графики не совпадают , и это мешает их личной жизни. Музыкант заявил, что они с супругой расстались на хорошей ноте.

Отношения Егор Крид Shaman
05 октября 2024, 16:52
Сломанное радио в камере заставило певца Шарлота начать голодовку
РИА «Новости»
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Певец Эдуард Шарлот* возмутился из-за неработающего радио и потребовал перевода в другую камеру. После отказа он объявил голодовку, сообщил Telegram-канал Mash.

Находящийся в СИЗО артист выразил недовольство с помощью голодовки, но она закончилась уже на следующее утро. Сотрудники СИЗО пообещали осужденному принести исправное радио.

По данным Mash, Шарлот* находится в подавленном состоянии и часто скандалит. Певца обвиняют в реабилитации нацизма, оскорблении чувств верующих и порче официального документа. В июле его внесли в реестр экстремистов и террористов.

Артист признал вину и попросил прощения за свои действия. На заседании суда он обратился к президенту Владимиру Путину, патриарху Кириллу и главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной с извинениями. Шарлот* заявил, что поддался влиянию оппозиционной пропаганды.

* Внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга

Терроризм СИЗО Певец Шарлот
05 октября 2024, 10:33
У актера Ливанова остановилось сердце во время операции
РИА «Новости»
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Актер Василий Ливанов находится в тяжелом состоянии в реанимации, во время операции у него остановилось сердце. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Артиста поместили под аппарат ИВЛ.

Он попал в больницу с инсультом 29 сентября. Перед госпитализацией актер сообщал врачам о слабости, одышке, нарушении речи и боли.

Супруга Ливанова 3 октября рассказала 360.ru, что ее муж не хочет поднимать шум вокруг своего здоровья. По ее словам, 89-летний артист сам расскажет о своем состоянии, когда сочтет это нужным. Жена актера призвала подождать и пока не переживать за его здоровье.

В апреле Ливанов ложился на обследование в кардиоцентр. Он лежал в отделении артериальной гипертензии.

Наибольшую известность актеру принесла роль Шерлока Холмса в фильмах Игоря Масленникова. За талантливую актерскую игру королева Елизавета II удостоила его ордена Британской империи. Режиссер Масленников признавался, что изначально видел в главной роли фильмов о Шерлоке Холмсе Александра Кайдановского или Сергея Юрского.

Больницы Болезни Актеры
04 октября 2024, 12:14
Актера Збруева экстренно госпитализировали с подозрением на повторный инсульт
РИА «Новости»
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Народного артиста России Александра Збруева экстренно госпитализировали в Москве с подозрением на повторный инсульт. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Актеру «Ленкома» стало плохо утром 4 октября. Он начал задыхаться, пришлось вызвать скорую. Также у артиста болела грудь.

«Сейчас Збруев сдает анализы, его осматривают, чтобы поставить точный диагноз», - написали авторы поста.

По их данным, случившееся с актером - последствия недавнего инсульта.

Утром 4 октября в Москве экстренно госпитализировали советскую актрису Инну Выходцеву. У нее заподозрили инсульт. Артистку увезли из Дома ветеранов сцены имени Яблочкиной - там Выходцева проживает последние несколько лет.

Инсульт Актеры

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