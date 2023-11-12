«Не выдержало сердце». Продюсер Отара Кушанашвили рассказал о состоянии телеведущего

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Ладненко рассказал, что в воскресенье вечером после работы смотрел футбол вместе Отаром Кушанашвивили в ресторане на Красной Пресне. После первого тайма продюсер уехал домой и узнал о произошедшем из новостей.

«Слишком много работы было в последнее время. И даже у такого с виду железного человека просто не выдержало сердце», - заявил Ладненко.

Продюсер также сообщил , что состояние Кушанашвили стабилизировалось. Он находится в больнице.

Telegram-канал Baza написал, что врачи подтвердили информацию о сердечном приступе у Кушанашвили. Его отвезли в Боткинскую больницу с инфарктом.

Кушанашвивили неожиданно стало плохо в воскресенье вечером в московском ресторане. Телеведущего госпитализировали с подозрением на сердечный приступ.