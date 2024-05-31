«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

Врагу не пожелаешь Он подчеркнул, что рад тому, что в течение всей болезни Анастасии Заворотнюк информацию о ней не стали выкладывать безобразнейшим образом, как это делали журналисты в отношении Жанны Фриске. Врагу не пожелаешь такого испытания, которое прошла Заворотнюк, сказал Пригожин.

«Знаете, сколько терпения, сколько мужества было в этой борьбе. Жалко [ее], очень жалко. Она могла бы еще пожить. Красивая, умная, талантливая, хорошая актриса. Сколько семей получали удовольствие от фильмов, в которых она снималась. „Моя прекрасная няня“ - это тоже было потрясающе», - отметил Пригожин.

Пригожин подчеркнул, что не верит в негативные высказывания Потапа в связи с кончиной Заворотнюк.

«Мы не друзья, мы хорошо знакомые люди, мы по разные стороны баррикад. Но я не верю, вот и все. Узнать я у него не могу, а заниматься расследованием, прежде чем дать вам комментарий, я тоже не хочу», - подытожил продюсер.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в хосписе. В последние минуты жизни с ней находился супруг Петр Чернышев.

По словам продюсера, жалко, что жизнь порой так жестока. Он выразил соболезнования поклонникам творчества актрисы, ее близким друзьям и знакомым.

Потап не похож на сумасшедшего По поводу якобы сделанного украинским эстрадным певцом Потапом поста в соцсетях с высмеиванием смерти Заворотнюк, Пригожин сказал, что не может дать этому оценку. Собеседник издания отметил, что в современном мире искусственный интеллект творит чудеса, и его жертвой может стать любой человек.