31 мая 2024, 01:48

«Не верю». Иосиф Пригожин рассказал о своем отношении к посту Потапа о смерти Заворотнюк

РИА «Новости»
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Украинский рэпер и продюсер Алексей Потапенко после смерти Анастасии Заворотнюк выложил фотографию актрисы в роли «прекрасной няни» и сопроводил издевательской подписью. Музыканта осудили как россияне, так и украинцы, и он удалил публикацию. Продюсер Иосиф Пригожин в беседе с 360.ru высказал свое мнение по поводу поста Потапа — он не поверил, что рэпер мог так поглумиться над умершей коллегой.

Врагу не пожелаешь Он подчеркнул, что рад тому, что в течение всей болезни Анастасии Заворотнюк информацию о ней не стали выкладывать безобразнейшим образом, как это делали журналисты в отношении Жанны Фриске. Врагу не пожелаешь такого испытания, которое прошла Заворотнюк, сказал Пригожин.

«Знаете, сколько терпения, сколько мужества было в этой борьбе. Жалко [ее], очень жалко. Она могла бы еще пожить. Красивая, умная, талантливая, хорошая актриса. Сколько семей получали удовольствие от фильмов, в которых она снималась. „Моя прекрасная няня“ - это тоже было потрясающе», - отметил Пригожин.

Пригожин подчеркнул, что не верит в негативные высказывания Потапа в связи с кончиной Заворотнюк.

«Мы не друзья, мы хорошо знакомые люди, мы по разные стороны баррикад. Но я не верю, вот и все. Узнать я у него не могу, а заниматься расследованием, прежде чем дать вам комментарий, я тоже не хочу», - подытожил продюсер.

Актриса Анастасия Заворотнюк скончалась 30 мая в хосписе. В последние минуты жизни с ней находился супруг Петр Чернышев.

По словам продюсера, жалко, что жизнь порой так жестока. Он выразил соболезнования поклонникам творчества актрисы, ее близким друзьям и знакомым.

Потап не похож на сумасшедшего По поводу якобы сделанного украинским эстрадным певцом Потапом поста в соцсетях с высмеиванием смерти Заворотнюк, Пригожин сказал, что не может дать этому оценку. Собеседник издания отметил, что в современном мире искусственный интеллект творит чудеса, и его жертвой может стать любой человек.

Болезни Анастасия Заворотнюк Иосиф Пригожин Онкология Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 15:16
«Так боялась этого дня!» Чехова показала архивное видео с радостной Заворотнюк
Global Look Press
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Незадолго до того, как стало известно о смертельной болезни, актриса Анастасия Заворотнюк посетила открытие ювелирного салона в Ереване вместе с Анфисой Чеховой. В своем Instagram* телеведущая разместила видео из поездки.

Любительская съемка начинается из магазина, где Заворотнюк примеряет украшения. На шее артистки сияет драгоценное колье. Далее Чехова снимает актрису в ресторане, применяя различные фильтры и маски Instagram*. Артисток это забавляет, они веселятся.

В день смерти Заворотнюк Чехова заявила, что не будет комментировать уход актрисы и не придет в студию к Андрею Малахову, который пригласил ее на свою передачу.

«Я так боялась этого дня, когда мне позвонят и пригласят на прощальную программу памяти Насти Заворотнюк. И вот этот день настал. Мой телефон с утра разрывается», - написала она.

Чехова пояснила, что стала последней, кто встречался с артисткой публично. Она также уточнила, что они не были с Заворотнюк подругами, но поездка в Ереван ей запомнилась на всю жизнь.

«Конечно, я заметила некоторые изменения в Настином настроении. За ее веселостью скрывалась какая-то тревога, и она была очень философски настроена», - добавила Чехова.

Заворотнюк с 2019 года боролась с раком головного мозга, но сегодняшней ночью ее сердце остановилось. Предположительно, прощание с актрисой состоится в Московском театре имени Олега Табакова.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Болезни Анастасия Заворотнюк Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 13:52
Найдено архивное видео проб Заворотнюк на главную роль в «Моей прекрасной няне»
Global Look Press
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Актриса Анастасия Заворотнюк 20 лет назад получила главную роль в сериале «Моя прекрасная няня». Архивное видео снимала съемочная группа ситкома в рамках проекта «За кадром». Его опубликовали на YouTube.

Актеры и другие участники съемочного процесса поделились воспоминаниями о работе на площадке. По словам креативного продюсера Константина Наумочкина, на роль няни Вики претендовали около 350 кандидаток.

«Я ее увидел и подумал: „Ну вот что это такое? Зачем этого человека мучить, на пробы вызывать. Он никогда не попадет в этот проект. Видно невооруженным глазом“, - вспомнил Сергей Жигунов, который в сериале исполнил роль продюсера Максима Шаталина.

К моменту проб Заворотнюк прошла курс комедийных актрис. Именно она предложила добавить «гэкающий» говор к своей роли, чем покорила режиссера и продюсеров. За пять лет артистка сыграла в 183 сериях и получила известность на всю страну.

На опубликованном видео проб Заворотнюк рассказывает о себе, а после отыгрывает один из эпизодов первой серии популярного сериала.

Анастасия Заворотнюк скончалась после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

Сериалы Анастасия Заворотнюк Россия Актеры
30 мая 2024, 13:19
«Лети на небо, девочка». Кудрявцева посвятила пост Заворотнюк
Global Look Press
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Телеведущая Лера Кудрявцева выразила соболезнования родным и близким скончавшейся актрисы Анастасии Заворотнюк. В своем Telegram-канале она разместила соответствующий пост.

Актриса умерла в ночь на 30 мая от рака головного мозга. Трагическую новость подтвердила ее дочь Анна.

Коллеги выражают соболезнования семье Заворотнюк и вспоминают, какой была актриса. Исполнительница одной из главных ролей в сериале «Моя прекрасная няня» Екатерина Дубакина назвала артистку целеустремленным и трудолюбивым человеком.

«Лети на небо, девочка. Добрая, красивая, сильная, смешная - запомню тебя такой», - написала она.

Телеведущая опубликовала архивную фотографию с Заворотнюк. Судя по кадру, это селфи, сделанное Кудрявцевой в домашней обстановке.

Болезни Анастасия Заворотнюк Лера Кудрявцева Умерла Анастасия Заворотнюк
30 мая 2024, 13:10
«Старались успеть». Садальский рассказал о невыпущенном фильме с Заворотнюк
Global Look Press
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Актер Станислав Садальский рассказал о комедии с актрисой Анастасией Заворотнюк, которую не успели доснять. Подробностями о незавершенном фильме он поделился на своей странице в социальной сети Instagram*.

По его словам, картина повествовала о терьере по кличке Триллер, который проглотил чудотворную капсулу и обрел способность читать человеческие мысли.

«Мы очень старались успеть, маленькие актеры работали наравне со взрослыми. Было недоснято всего полчаса, но съемки остановились на несколько лет. За это время дети выросли, собака ушла на пенсию, потом случилась эта страшная беда с Настей», - сообщил актер.

Садальский также выразил слова поддержки семье Заворотнюк. Он назвал мужа артистки, фигуриста Петра Чернышева безупречным мужем и отцом и преданным другом.

Анастасия Заворотнюк умерла после продолжительной болезни в ночь на 30 мая. Ей было 53 года.

* Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов-социальных сетей Facebook и Instagram на территории Российской Федерации запрещена.

Анастасия Заворотнюк Фильмы Актеры Умерла Анастасия Заворотнюк

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