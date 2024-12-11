Не только деньги и недвижимость. Родственники Добрынина унаследуют миллионный долг

Юрист отметила, что наследник может принять наследство в течение шести месяцев с момента смерти своего родственника. Если он не успевает сделать это в установленный период, то может восстановить его в судебном порядке.

Добрынин ушел из жизни 1 октября в Москве в возрасте 79 лет. В последние годы автор популярных песен испытывал серьезные проблемы со здоровьем. У композитора есть две официальные наследницы: вторая жена и дочь Екатерина от первого брака.

«Если они принимают наследство, то должны и оплатить все его задолженности. Если задолженность превышает стоимость активов (покойного - прим. ред.), то это не значит, что родственники должны оплачивать долг своими деньгами. Они только покрывают задолженность в рамках стоимости имущества», - объяснила юрист.

Долг распределяется между всеми наследниками, уточнила Липатова. При этом задолженность выплачивается пропорционально долям завещания.

«Допустим, если жене он завещал 60% (активов - прим. ред.), а дочери 40%, то, соответственно, жена выплачивает 60% долга, а дочь 40%. То есть идет сохранение пропорциональности», - подчеркнула собеседница 360.ru.

Кто еще может претендовать на наследство Завещание можно оспорить, но только в судебном порядке. Для этого должны быть веские основания, например, доказательство, что Добрынин находился в недееспособном состоянии, нарушена форма завещания либо в завещании не учтены нетрудоспособные родственники и несовершеннолетние дети - социально незащищенная категория граждан.