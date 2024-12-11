Не только деньги и недвижимость. Родственники Добрынина унаследуют миллионный долг
Родственникам легенды советской эстрады Вячеслава Добрынина придется погасить огромный долг певца, прежде чем получить его наследство. Юрист Татьяна Липатова рассказала 360.ru, что это обычная практика на законодательном уровне — наследники не только получают деньги, имущество и другие «плюсы», но и задолженности покойного.
Юрист отметила, что наследник может принять наследство в течение шести месяцев с момента смерти своего родственника. Если он не успевает сделать это в установленный период, то может восстановить его в судебном порядке.
Добрынин ушел из жизни 1 октября в Москве в возрасте 79 лет. В последние годы автор популярных песен испытывал серьезные проблемы со здоровьем. У композитора есть две официальные наследницы: вторая жена и дочь Екатерина от первого брака.
«Если они принимают наследство, то должны и оплатить все его задолженности. Если задолженность превышает стоимость активов (покойного - прим. ред.), то это не значит, что родственники должны оплачивать долг своими деньгами. Они только покрывают задолженность в рамках стоимости имущества», - объяснила юрист.
Долг распределяется между всеми наследниками, уточнила Липатова. При этом задолженность выплачивается пропорционально долям завещания.
«Допустим, если жене он завещал 60% (активов - прим. ред.), а дочери 40%, то, соответственно, жена выплачивает 60% долга, а дочь 40%. То есть идет сохранение пропорциональности», - подчеркнула собеседница 360.ru.
Кто еще может претендовать на наследство Завещание можно оспорить, но только в судебном порядке. Для этого должны быть веские основания, например, доказательство, что Добрынин находился в недееспособном состоянии, нарушена форма завещания либо в завещании не учтены нетрудоспособные родственники и несовершеннолетние дети - социально незащищенная категория граждан.