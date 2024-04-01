01 апреля 2024, 16:52

«Не советую повторять». Гоген Солнцев рассказал о родах жены в ванной

Соцсети
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Жена скандально известного шоумена Гогена Солнцева чуть не умерла во время домашних родов в ванной. Супругу и новорожденного ребенка еле удалось спасти профессиональной акушерке, сообщил он изданию «Комсомольская правда».

Солнцев недавно впервые стал отцом. Его супруга, Полина Давыдова, родила мальчика весом 3,5 килограмма и ростом 54 сантиметра. Шоумен принимал участие в процессе и лично перерезал пуповину малыша. Однако роды в ванной едва не стоили жизни жене шоумена и младенцу.

«Не хочу делиться всеми подробностями, но было страшно. К счастью, нам помогала профессиональная акушерка, которая и смогла спасти. В противном случае, не знаю, как бы страшно все закончилось», - рассказал Солнцев.

Он отметил, что на домашних родах настояла его супруга, у которой уже есть взрослые дети - сыновья 17 и 18 лет от предыдущего брака. Гоген же предлагал ей поехать в роддом, и только укрепился в своем мнении после рождения ребенка.

«Я никому не советую повторять наш печальный опыт! И призываю всех женщин рожать только в роддомах, потому, что домашние роды - это крайне опасное мероприятие», - сообщил Солнцев.

Какое имя пара выбрала для своего сына, пока остается в секрете, несмотря на то, что мальчику уже исполнилось несколько месяцев. Ранее в соцсетях Солнцев попросил подписчиков помочь выбрать имя для ребенка.

Дети Роддома Брак Шоу-бизнес
01 апреля 2024, 17:08
Звезда сериала «Эйфория» раскрыла секрет красоты
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Звезда сериалов «Эйфория» и «Белый лотос», актриса Сидни Суини, поделилась своими секретами поддержания здоровья и красоты. Она рассказала о них в интервью изданию WSJ.

Актриса отметила, что особенно важны ранние утренние подъемы, достаточное потребление воды и регулярные интенсивные тренировки.

Кроме того, Суини уточнила, что целенаправленно исключила из своего рациона кофе. Актриса не пробовала его ни разу в жизни, несмотря на рабочий график, который зачастую предполагает съемки ночью с минимальным отдыхом в два часа.

«Эйфория» принесла славу Сидни Суини, однако производство третьего сезона сериала отложили. Создатели планируют приступить к съемкам в ближайшие месяцы.

Драматический сериал «Эйфория» посвящен жизни подростков с непростыми отношениями и различными формами зависимостей. В проекте снялись такие известные актеры, как Зендая, Мод Апатоу, Барби Феррейра, Хантер Шефер и другие.

Ранее американский актер Ангус Клауд, известный по роли Феско «Фез» О’Нила в «Эйфории», скончался на 26-м году жизни. Артист открыто говорил о своем психическом заболевании.

Кофе Актеры Красота
01 апреля 2024, 16:32
Кристина Асмус призналась, что ее никогда не обнимал отец
РИА «Новости»
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Актриса Кристина Асмус выложила снимок с семьей и рассказала об отношениях с родителями. Она поделилась откровениями на своей странице в социальных сетях.

Асмус призналась, что видит в себе отражение отца. По словам актрисы, они похожи внешне и манерой двигаться, смеяться. Кроме того, характер у артистки тоже папин.

«Я тоже терпила и лучше уступлю, чем полезу куда-то. Я, как и папа, сначала думаю о других, а потом о себе», - поделилась актриса.

Она отметила, что постоянно в делах, и эту привычку переняла от отца.

«Мой папа пахарь, и сумасшедший трудоголизм и выдержка у меня от него. Я не помню ни одного выходного у папы. А теперь и я так живу», - сказала Асмус.

Однако артистка отметила, что не помнит внешних проявлений нежности с отцом. Он не обнимал дочь и не поздравлял с праздниками. Невзирая на это, актриса всегда ощущала его безусловную любовь и поддержку.

«У нас с ним очень крепкая ментальная связь», - сообщила актриса.

Асмус также рассказала поклонникам о посещении мемориала у Crocus City Hall. Новость о теракте застала ее на съемочной площадке.

Семья Кристина Асмус Актеры
01 апреля 2024, 16:03
Умерла советская артистка Дануте Диргинчюте
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Не стало советской и литовской певицы и актрисы театра и кино Дануте Диргинчюте. Ей был 81 год, сообщила «Российская газета».

Дануте Диргинчюте родом из деревни Буйткишкяй, расположенной в Литовской ССР. До своего 82-летия она не дожила несколько дней - артистка родилась 10 апреля 1942 года.

В 1963 году Диргинчюте стала обучаться в Высшей музыкальной школе, которая находится в Каунасе. С 1966 по 2008 год служила в Каунасском музыкальном театре. Там она впервые выступила, будучи студенткой. Диргинчюте была одной из самых известных артисток за всю историю литовского музыкального театра.

В 1981 году актриса сыграла в детективе «Игра без козырей». Ее партнерами по фильму были Борис Борисов и Юрий Каморный.

Артистка приняла участие в десятках ведущих партий в опереттах, операх и мюзиклах, она имеет множество наград.

Театры Актеры
01 апреля 2024, 15:03
Певица Женя Малахова спела на видео обнаженной
РИА «Новости»
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Бывшая участница группы Reflex Женя Малахова опубликовала видео, на котором дома поет обнаженной. Она поделилась роликом в своих соцсетях.

Малахова исполнила кавер на трек Дуа Липы «Levitating».

«Песня - это всегда хорошая идея», - прокомментировала она.

Поклонники поддержали певицу и одобрили новое видео.

Малахова вышла замуж за бизнесмена Андрея Тарасова в августе 2020 года. Через два года у пары родился первенец, сын Федор. В марте 2024 года певица сообщила подписчикам, что ожидает второго ребенка.

Недавно в СМИ появились сообщения о беременности помощницы певца Димы Билана, Алены Усачевой. Пресса также утверждала, что отцом ребенка является сам 42-летний артист. В одном из интервью он рассказал, что хотел бы быть родителем девяти или десяти детей.

Дети Соцсети Песни Видео Шоу-бизнес

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