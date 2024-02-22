22 февраля 2024, 11:48

Не просто «чистка биографии». Милонов — о намерении Ивлеевой посетить ДНР

Читайте нас в: Google Новости

Появилась информация, что блогер, организатор скандальной «голой» вечеринки Анастасия Ивлеева может в ближайшее время посетить ДНР вслед за певцом Филиппом Киркоровым. Она вполне могла переосмыслить свои взгляды и поведение, но в любом случае делать такие вещи ради галочки не стоит, отметил в беседе с «360» депутат Госдумы Виталий Милонов.

По его словам, участники той вечеринки, видимо, поняли, что «попали в нехорошую историю», и захотели напомнить, что эта «некрасивая ситуация» не характеризует их самих и их убеждения.

«Возможно, поэтому Киркоров приехал в ДНР - чтобы показать, что его убеждения - это не участие в „голой“ вечеринке, что он все-таки наш российский человек и патриот нашей страны. Но если к этому относиться исключительно как к некой чистке биографии, „надо - так и быть, съезжу“, то это не поможет, так не работает. Надо не метаться между боями и „голыми“ вечеринками, а переосмыслить», - рассудил Милонов.

Он добавил, что кто-то из участников вечеринки может не ехать в ДНР, а сделать другие добрые дела, чтобы показать, что «не поддерживает эту концепцию», и в итоге тоже вернуться на экраны и в сердца зрителей.

«Не надо ждать, что моментально какой-то рубильник переключится. Это делать надо не потому, что тебе хвост прижали, а потому что это твое убеждение. Иначе лучше не приезжать. Если Ивлеева хочет показать, что она не такой человек, каким ее выставляют, не надо метаться - надо делать, надо показывать», - уверен парламентарий.

По его словам, Филипп Киркоров в ДНР пошел в «те места, которые ему не были даже согласованы», - там было достаточно опасно.

«Чувствуется, что человек искренне это делал. Я очень сильно рассчитываю, что Ивлеева и все остальные несколько переосмыслили нынешнюю ситуацию», - подчеркнул Виталий Милонов.

Он выразил надежду на то, что участники «голой» вечеринки стали по-другому относиться и к стране, в которой живут, и к людям, для которых выступают.

Виталий Милонов Анастасия Ивлеева
22 февраля 2024, 04:41
Юрист объяснил, что будет с замком Пугачевой
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Для конфискации имущества Аллы Пугачевой и Максима Галкина* нет оснований, заявил в беседе с «Вечерней Москвой» юрист Дмитрий Краснов. Новый «закон о негодяях» к ним не применим.

Новый закон вносит изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы и позволяет лишить имущества и почетных званий лиц, признанных виновными в распространении фейков о российской армии и публичных призывах к деятельности, к направленной против общественной и государственной безопасности.

«Насколько мне известно, Следственный комитет отказался возбуждать дело в отношении Аллы Пугачевой и Максима Галкина* после проведения проверки по статье о фейках об армии, не найдя оснований для такой меры», - пояснил Краснов.

Поэтому неправомерно говорить о конфискации замка в деревне Грязь и другого имущества певицы и юмориста, отметил юрист.

Ранее депутат Дмитрий Гусев попросил МВД проверить возможность конфискации у звездной пары недвижимости за распространяемые Галкиным* фейки о российской армии.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Законы Недвижимость Алла Пугачева Максим Галкин
22 февраля 2024, 03:39
Том Круз расстался с дочерью экс-депутата Госдумы
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Американский актер Том Круз и дочь бывшего депутата Госдумы россиянка Эльсина Хайрова расстались. Об этом газете The Sun сообщили источники.

Издание утверждает, что американский актер желает сохранить с россиянкой хорошие отношения, так как они живут в одном многоквартирном доме в Лондоне.

«Было бы неловко завершить отношения на плохой ноте, если бы они столкнулись в лифте», - приводит газета слова источника.

Отношения между Крузом и Хайровой «просто исчерпали себя», добавил собеседник издания.

Актер перестал скрывать отношения с россиянкой в феврале 2024 года. Пара стала появляться на мероприятиях, хотя и старалась сохранить конфиденциальность.

Впервые американскую звезду заметили в компании Хайровой в декабре прошлого года. СМИ предположили, что 62-летний голливудский актер снова пытается построить личную жизнь.

Лондон Голливуд Отношения Актеры
22 февраля 2024, 03:13
«Если бы вовремя эмигрировал». Галкин на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Юморист Максим Галкин* на концерте в Эстонии сравнил себя с Иисусом Христом. Мероприятие проходило в Таллине в «Концертном зале Алексела», об этом написало агентство Regnum.

«Мне 47 лет, я еще не такой уж и старый. 47 лет - возраст Христа, если бы он вовремя эмигрировал», - попытался пошутить Галкин*.

По информации агентства, билеты на концерт юмориста раскупали плохо, нераспроданные билеты раздавали бесплатно украинским беженцам. И все равно зал на выступлении был неполный.

После массовой отмены концертов гонорары юмориста за корпоративы упали почти вдвое. Галкин* не смог выступить в Таиланде и ОАЭ. В Эмиратах комика оштрафовали за разжигание межнациональной розни.

* Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России.

Концерты Эстония Иисус Христос Максим Галкин
22 февраля 2024, 03:07
Звезда «Великолепного века» Бурак Озчивит выпил водку и спел «Калинку» в Москве
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Звезда турецкого сериала «Великолепный век», актер Бурак Озчивит исполнил русскую народную песню «Калинка» во время встречи с поклонниками в Москве. Видео с его выступлением опубликовал Telegram-канал Suрer.ru.

На кадрах артист в белом строгом костюме сидит на сцене в белоснежном кресле. В руках знаменитость держит микрофон, и под аккомпанемент оркестра вместе с ведущим мероприятия поет несколько строк из знаменитой композиции.

Перед исполнением песни ведущие попросили Озчивита сказать слова «калинка» и «моя».

Когда знаменитость из Турции прилетел в Москву, его встретили с караваем. По словам артиста, он даже умудрился попробовать водку. Алкогольный напиток актер оценил по достоинству.

«Я сегодня познакомился с русской культурой и немножко попробовал русской водки. <…> Хорошая», - заявил Озчивит.

Ранее студенты Российского государственного института туризма и сервиса из Китая и Афганистана спели «Катюшу» на русском под баян в Одинцове. Они учатся в России по программе культурного обмена.

Турция Сериалы Песни Актеры

Новости по теме