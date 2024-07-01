«Не позволю манипулировать своим именем». Леонтьев сделал заявление о гражданстве США

«Я никому не позволю манипулировать своим именем», - отреагировал певец.

Он заявил, что верен до конца поклонникам и для общения с ними ему не нужны посредники.

«Я нахожусь в России, потому что очень скучаю и по друзьям, и по зрителям, это мне особенно дорого. Но пока о сольных концертах речи не идет», - уточнил он.

Леонтьев добавил, что артистам стоит брать пример с певиц Шер и Мадонны в их работоспособности и верности сцене.

Ранее стало известно, что Леонтьев вернулся из США в Москву ради корпоратива. На днях артист выступил в московской гостинице на 45-летнем юбилее у бизнесмена.