«Не позволю каждой шавке тявкать». Отец Ивлеевой заступился за дочь

«Я всегда за дочь. Я не позволю каждой шавке тявкать на Настю. В ее высказываниях нет никакой дискредитации армии. Я считаю все это несправедливым», - сказал журналистам Ивлеев.

Он возмутился нападками на дочь после скандальной «голой» вечеринки, объяснив это мероприятие ее работой.

«Зачем все докопались до ребенка? После той вечеринки все сказали, что она проводит пир во время чумы. Но это не так, она просто зарабатывает деньги, у нее свой бизнес», - пояснил Ивлеев.

В пресс-службе московских судов общей юрисдикции сообщили о протоколе, составленном на блогера за дискредитацию российской армии. Материалы ее дела рассмотрят в суде 24 апреля.