«Не поют, а издают звуки». Музыкант Новиков разгромил участников шоу «Голос»

Музыкант Александр Новиков заявил, что участники шоу «Голос» выбирают песни из репертуара иностранных звезд, так как они не могут хорошо спеть на русском языке. Таким мнением он поделился в интервью для издания « Аргументы недели ».

«Большей частью конкурсанты не поют, а издают звуки, подражая оригинальным композициям. Иногда хорошо подражают. Но ведь попугаи тоже подражают», - заявил Новиков.

По его мнению, поющие на английском языке артисты не понимают, о чем композиция. Музыкант добавил, что участники «Голоса» не смогут хорошо исполнить песни на русском языке.

«В русских песнях важна душевность. А этого нет. Они технари, умеют работать со своим голосом, но не умеют петь в большинстве своем на родном языке», - подчеркнул Новиков.

Он отметил, что из-за этого многим конкурсантам после завершения шоу не удается раскрыться на большой сцене.

«Даже если взять победителя конкурса и вложить в него деньги, он со своей заморской техникой и англоязычным репертуаром сможет работать у наших русскоязычных звезд разве что на бэк-вокале или на разогреве по кабакам за три рубля», - заключил музыкант.

Ранее экс-гитарист группы «Ария» подал в суд на Первый канал за исполнение песни «Потерянный рай» в шоу «Голос. Дети». Артист заявил о нарушении авторских прав.