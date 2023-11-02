02 ноября 2023, 15:15

«Не понимаю смысла». Приемный отец Милохина — о приходе очередной повестки сыну

РИА «Новости»
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В СМИ опять появилась информация о том, что блогеру и певцу Дане Милохину прислали повестку в армию по адресу TikTok-хауса в Подмосковье, где он жил раньше, на пике популярности. Приемный отец молодого человека Дмитрий Тюленев рассказал «360», что не в курсе, правда ли это, но парень там не прописан. В любом случае повестку никто не вручал, уточнил собеседник он.

«Они на Рублевке дом снимали, не знаю, почему туда… Я не в курсе этой информации. Не понимаю смысл туда присылать, если это правда. Там у него нет прописки. Не должны же присылать по адресу временной регистрации. У нас пока никто никуда не приносил, не приходил. Не приходили повестки», - пояснил Тюленев.

Он добавил, что Даня Милохин отлично себя чувствует, занимается спортом, «основательно готовится к бою», ходит к персональному тренеру. Как оказалось, блогер «серьезно нацелился на мужской спорт» и буквально бредит им.

«Говорит: „Ложусь с этим и встаю“. Каждый день тренировки, учит английский. Все отлично, не унывает», - добавил его приемный отец.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюленева, сейчас семья занята судебными тяжбами: администрация Анапы подала иск в суд с требованием снести его дом и семейный магазин одежды на основании поступивших анонимных жалоб. Якобы при строительстве нарушались градостроительные нормы, хотя, по словам Тюленева, речь идет о доме 1940 года, до которого «никому раньше дела не было».

Раньше информация о том, что Милохин получил повестку, уже распространялась в СМИ, но в семье это также опровергали.

Блогеры Армия
02 ноября 2023, 10:28
Анджелина Джоли выступила против Израиля из-за ударов по сектору Газа
Unsplash
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Звезда Голливуда и экс-спецпосланник Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев Анджелина Джоли осудила удары израильской армии по Газе. Пост с критикой она опубликовала в своем аккаунте в Instagram*.

Джоли назвала удары Израиля по жителям анклава намеренными. А Газу - тюрьмой на открытом воздухе, которая сейчас становится массовым захоронением. Актриса напомнила, что весь мир наблюдает за тем, как миллионы палестинских детей и женщин подвергаются коллективному наказанию. Многие страны при этом поддерживают действия Израиля.

«Отказываясь требовать гуманитарного прекращения огня и блокируя Совбез ООН от введения его в отношении одной или обеих сторон, мировые лидеры причастны к этим преступлениям», - констатировала Джоли.

Генсека ООН Антониу Гутерриша шокировал удар израильской армии по лагерю беженцев Джебалия в Газе. Его потрясло убийство невинных жителей анклава, в том числе женщин и детей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Израиль Анджелина Джоли Конфликт Израиля и Палестины
02 ноября 2023, 03:51
«Она тоскует». Подруга Пугачевой заявила о желании певицы вернуться в Россию
РИА «Новости»
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Приятельница певицы Аллы Пугачевой дизайнер Любовь Аксенова заявила, что артистка очень хочет вернуться на Родину. Об этом женщина рассказала в интервью сайту mk.ru.

Она отметила, что переезд артистки за границу оказался «глубочайшей ошибкой». Пугачева оставила большое количество поклонников, хотя всегда считала Россию своим домом. Во времена СССР знаменитость часто бывала в других странах, но после путешествий говорила: «Здесь мой дом, а там я - просто певица на неделю».

«Она тоскует. Алла прекрасно понимает, в какой ситуации оказалась. Домой ей хочется», - сказала подруга Аллы Борисовны.

Дизайнер выразила уверенность, что Пугачева скучает по родной стране. Модельер даже придумала, как попросить артистку вернуться.

«Надо сделать программу на телевидении с участием ее поклонников, которые бы сказали: „Алла, мы тебя очень ждем в России, мы тебя слушаем здесь каждый день. Только ты нам нужна. А там, за рубежом, тебя некому слушать“», - сказала Аксенова.

Ранее Пугачева впервые после долгого молчания вышла на связь. Она сделала пост в социальных сетях с подписью: «Живем дальше».

Россия Музыка Алла Пугачева
01 ноября 2023, 17:46
Исследования не выявили следы наркотиков в организме звезды «Друзей» Мэттью Перри
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Первоначальные тесты показали, что в организме звезды сериала «Друзья» Мэттью Перри не было фентанила и метамфетамина на момент смерти. Об этом сообщил американский онлайн-таблоид TMZ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По данным сайта, пока эксперты провели менее углубленный тест, который не выявил наркотиков в организме актера. Однако более углубленные исследования все еще не завершились. Они нужны, чтобы понять, принимал ли Перри перед смертью другие наркотические вещества. Также тесты помогут определить, не превысил ли он дозу каких-либо отпускаемых по рецепту препаратов.

Все исследования займут от четырех до шести месяцев, указали авторы TMZ. Только после того, как эти данные соберут, коронер сможет назвать причину смерти звезды «Друзей».

Мэттью Перри скончался 28 октября в своем доме в Лос-Анджелесе. Тело актера, которому было 54 года, обнаружили в джакузи. Незадолго до смерти Перри опубликовал в соцсетях пост , который теперь кажется поклонникам пророческим.

США Сериалы Актеры
01 ноября 2023, 12:18
«Парень хороший был». Топ-менеджер ФК «Краснодар» — о пойманном из-за наркотиков Бугаеве
РИА «Новости»
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Бывший футболист Алексей Бугаев имел пристрастие к алкоголю, но не увлекался наркотиками. Заместитель генерального директора ФК «Краснодар» Нурбий Хакунов рассказал «360», что запомнил спортсмена хорошим человеком.

«Знаю, что у него проблемы с алкоголем были, но о наркотиках никогда не слышал. Парень хороший был. Я-то видел [его], ну, шесть месяцев - год он [в команде] был. Как человек хороший очень», - сказал он.

Алексей Бугаев выступал за ФК «Краснодар» с июля 2009-го по май 2010 года. Он также играл за столичный «Локомотив», «Томь», «Торпедо» и национальную сборную России. Завершив спортивную карьеру, бывший футболист занялся грузоперевозками и открыл пункт приема макулатуры.

Источник «360» сообщил, что за ним числятся штрафы и долги, в том числе около 70 тысяч рублей неоплаченных налогов с пенями.

Прикубанский районный суд 28 октября арестовал Алексея Бугаева на семь суток за оказание сопротивления полиции. Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края сообщила, что правоохранители проверяли его причастность к преступлению в сфере незаконного оборота наркотиков. Telegram-канал Shot сообщил, что его задержали с полкило наркотиков.

Наркотики Спортсмены Уголовное дело Футбол

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