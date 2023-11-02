«Они на Рублевке дом снимали, не знаю, почему туда… Я не в курсе этой информации. Не понимаю смысл туда присылать, если это правда. Там у него нет прописки. Не должны же присылать по адресу временной регистрации. У нас пока никто никуда не приносил, не приходил. Не приходили повестки», - пояснил Тюленев.

Он добавил, что Даня Милохин отлично себя чувствует, занимается спортом, «основательно готовится к бою», ходит к персональному тренеру. Как оказалось, блогер «серьезно нацелился на мужской спорт» и буквально бредит им.

«Говорит: „Ложусь с этим и встаю“. Каждый день тренировки, учит английский. Все отлично, не унывает», - добавил его приемный отец.

Кроме того, по словам Дмитрия Тюленева, сейчас семья занята судебными тяжбами: администрация Анапы подала иск в суд с требованием снести его дом и семейный магазин одежды на основании поступивших анонимных жалоб. Якобы при строительстве нарушались градостроительные нормы, хотя, по словам Тюленева, речь идет о доме 1940 года, до которого «никому раньше дела не было».

Раньше информация о том, что Милохин получил повестку, уже распространялась в СМИ, но в семье это также опровергали.