21 августа 2024, 14:03

«Не получится». Долина не вернет свою квартиру из-за одного нюанса

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Народная артистка России Лариса Долина не сможет вернуть квартиру через суд в рамках гражданского процесса, ведь сама сделка формально прошла правильно. Об этом 360.ru рассказал адвокат, кандидат юридических наук, управляющий партнер «Некрасов, Рудоманов и партнеры» Андрей Некрасов.

«Мне представляется, что успех в этом вопросе мог быть, если бы она (Долина - прим. ред.) занималась этим через уголовное дело. В принципе, я ровно это ей и предлагал. В уголовном деле, если мошенничество будет доказано, и приговор установят обвинительный, есть все шансы на принятие судом и удовлетворение в дальнейшем гражданского иска в рамках уголовного процесса», - пояснил адвокат.

Сейчас артистка пытается признать сделку недействительной в гражданском процессе. По словам Некрасова, возникают вопросы - на каком основании артистка и ее адвокат будут строить свою позицию.

Юрист предположил, что Долина может попытаться убедить суд, что действовала против своей воли. Но фактически певица не отвечает признакам недееспособности: сознание ее не затуманено, действует она открыто и свободно в своих интересах, отдает себе отчет.

«То есть никакого психического расстройства у нее, вероятно, нет. <…> Не знаю, может быть, она наблюдается длительное время у психиатра или у невролога… В противном случае доказать именно в гражданском процессе, что все было сделано неправильно и незаконно, если форма сделки соблюдена, [не получится]», - порассуждал он.

Сделка явно прошла в соответствии со всеми нормами, если Росреестр внес все изменения. Если не доказать, что Долина подписывала документы в состоянии психического расстройства, суд на ее сторону не встанет, отметил адвокат.

Предположительно, мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках. Полученные деньги артистка передала женщине-курьеру , которая уверяет, что тоже стала жертвой аферистов. Речь идет о сумме более чем 200 миллионов рублей.

Суд Адвокаты Россия Наука Квартиры Лариса Долина
21 августа 2024, 12:16
Обманутая аферистами Долина решила через суд вернуть свою квартиру
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Народная артистка России Лариса Долина подала заявление в суд на покупательницу своей квартиры. Информация об иске появилась на сайте судов общей юрисдикции Москвы.

Певица 19 августа потребовала суд признать сделку о продаже ее недвижимости в Хамовниках недействительной. Если судья встанет на сторону артистки, она вернет свою жилплощадь.

По данным Telegram-канала Shot , новой обладательницей пятикомнатной квартиры Долиной стала москвичка Полина Лурье.

Авторы статьи уточнили, что разведенная женщина с ребенком работала в московской инженерно-консалтинговой компании.

Предположительно, мошенники убедили Долину продать свою пятикомнатную квартиру в Хамовниках, а полученные деньги передать женщине-курьеру. Полиция быстро нашла и задержала подозреваемую в афере с недвижимостью.

Суд Недвижимость Шоу-бизнес Лариса Долина
21 августа 2024, 09:57
Ни брачного контракта, ни мирового соглашения. Лопес подала заявление на развод
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Певица Дженнифер Лопес подала документы в Верховный суд округа Лос-Анджелес для бракоразводного процесса с актером Беном Аффлеком. Об этом сообщил сайт TMZ.

По данным издания, артистка действовала без адвоката. У супругов нет ни брачного контракта, ни мирового соглашения. В поданных документах певица обозначила, что их отношения с Аффлеком закончились 26 апреля этого года.

Авторы статьи отметили, что Лопес не случайно выбрала именно 20 августа для подачи документов в суд, так как два года назад в этот день она и Аффлек отметили свадьбу примерно за восемь миллионов долларов.

Ранее источник Page Six сообщил, что развод артистов станет «самым дорогим расставанием в истории». Лопес и Аффлек потеряют несколько миллионов долларов и рекламные контракты.

Громкие разводы Актеры Дженнифер Лопес
21 августа 2024, 09:34
«Прошли большой путь». Харламов и Ковальчук несколько раз расставались до свадьбы
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Комик и телеведущий Гарик Харламов и его супруга Екатерина Ковальчук несколько раз расставались перед свадьбой. О проблемах в отношениях артист рассказал в беседе с Hello.

«Мы прошли большой путь и хорошо узнали друг друга на работе. Не было такого, что встретились, съехались и понеслось. Мы несколько раз расставались перед тем, как случилась свадьба», - признался Харламов.

Он отметил, что в отношениях были недопонимания, но пара смогла преодолеть сложности. По словам комика, они с возлюбленной шли на компромиссы, так как осознавали, что не могут друг без друга жить.

Свадьба Харламова и актрисы Катерины Ковальчук прошла в начале августа в поместье Agalarov Estate. На торжество пришли знаменитые артисты и комики, в том числе актер Сергей Бурунов и певец Сосо Павлиашвили.

Свадьбы Отношения Гарик Харламов Шоу-бизнес
20 августа 2024, 09:57
«Губы, кстати, натуральные». Михалкова опровергла слухи о пластике
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Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с «Леди Mail» она рассказала, как справляется с критикой внешности.

«И хит хейта - конечно же, вопрос „Зачем такие губы накачала?“ Губы, кстати, натуральные. Но их объем усиливаю особым наложением помады», - пояснила она.

По словам артистки, раньше оскорбления недоброжелателей сильно огорчали, доводили до слез и сбивали творческий настрой.

Она отметила, что после прочтения негативных комментариев чувствует несправедливость.

«Вот стараешься, выкладываешься на сцене, вдохновляешь людей своей юмористической легкостью, а тебе в ответ такое. Несправедливо!» - посетовала Михалкова.

Она пояснила, что уже научилась воспринимать хейтеров спокойно. Актриса добавила, что негатив, который исходит от людей, говорит больше о их плачевном душевной состоянии.

«Поэтому таких бедолаг можно только пожалеть, простить, обнять. Но уж точно не обижаться на них», - заключила она.

Недавно певица и блогер Дарья Зотеева, известная под псевдонимом Инстасамка, сообщила, что избавилась от пухлых губ. По словам артистки, она наигралась и решила жить без пластики.

Бывшая звезда шоу «Уральские пельмени» Юлия Михалкова заявила, что губы у нее натуральные. В беседе с « Леди Mail » она рассказала, как справляется с критикой внешности.

Актеры Пластические операции Шоу-бизнес

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