20 мая 2024, 04:33

«Не по пробкам». Собчак раскошелилась на вертолет для визита в Канны

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.

«Я уже в зале: на экранах [режиссер] Кирилл Серебренников и продюсер Limonov Илья Стюарт», - написала Собчак, приложив фото к посту.

Ведущая не решилась пользоваться наземным транспортом и прилетела в Канны на вертолете.

«Подлетели - так, конечно, сильно удобнее прямо к дворцу фестивалей, а не по пробкам», - написала звезда.

Журналистка отметила, что два года подряд пропускала кинофестиваль. На мероприятии она встретила много своих знакомых, а также известных русских кинокритиков. Среди них - Антон Долин* и Андрей Плахов.

Ранее Собчак удивила поклонников новой фотографией в соцсетях. На ней звезда позирует в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Это черное макси-платье с пикантным вырезом, стильная сумочка, высокие туфли, элегантные серьги и подходящий к образу браслет. Фанаты отметили, что в таком виде журналистка похожа на голливудскую звезду.

* признан в России СМИ-иноагентом

Вертолеты Кино Соцсети Пробки Россия Фестивали Новый год
19 мая 2024, 15:54
Shaman сделал шокирующее признание о нижнем белье
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Журналисты заметили, что в чемодане приехавшего в Рязань певца Ярослава Дронова (Shaman) нет нижнего белья. Артист ответил на вопросы репортеров и признался, что никогда не носит трусы. Об этом сообщило издание StarHit.

Shaman рассказал, что не понимает «концепцию нижнего белья» и поэтому не носит этот элемент одежды. Он также показал журналистам свой номер в гостинице.

«Просто как бы в этом нет смысла. Потому что как бы - а зачем? Поэтому трусов у меня нет и никогда не было», - подчеркнул музыкант.

Он добавил, что иногда поклонники дарят ему нижнее белье, в том числе женские трусы и бюстгальтеры. В издании отметили, что певец прогулялся по Рязани и раздарил цветы случайным прохожим. Артист также устроил небольшой концерт с уличными музыкантами.

Ранее певец анонсировал выход клипа «Любимая женщина». Shaman сравнил видеоролик с пирогом с начинкой, который придется по вкусу всем поклонникам.

Одежда Концерты Shaman
19 мая 2024, 10:36
Стала известна команда победителей в шоу «Звезды»
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Финальный выпуск шоу «Звезды» состоялся 18 мая на телеканале НТВ и платформе «VK Видео». Победителями в битве за 20 миллионов рублей оказались участники команды Дениса Дорохова «Регионы».

Юмористам удалось оставить позади сильнейших соперников - рэпера Джигана, певца Дмитрия Маликова, телеведущую Леру Кудрявцеву, комика Азамата Мусагалиева и народного артиста России Филиппа Киркорова. Особенно пришлось побороться за победу с последним, но в результате «Регионы» все же лишили певца отдыха на Мальдивах.

«Ну вот выиграет Киркоров - он опять поедет на Мальдивы нежиться под солнышком. А если мы выиграем, мы проведем газ в дом Сашкиных родителей. Вот и решайте, кому это тепло более желанно», - заявила жюри команда Дорохова.

Выступления команд судили известные медийные личности. Судьба выступивших команд оказалась в руках юмориста Гарика Харламова, певца Сергея Жукова, рэпера Тимати, блогера Вали Карнавал и дизайнера Артемия Лебедева. Жюри также распределили баллы от одного до шести, чтобы обозначить самую слабую и сильную команды.

Серебро досталось команде «Астана» во главе с Азаматом Мусагалиевым. Третье место завоевали «Борцы» с Филиппом Киркоровым. Меньше всего голосов получила команда «Раисы» и Лера Кудрявцева.

Финальный выпуск шоу «Звезды» вышел намного позже срока из-за критики со стороны актрисы Яны Поплавской. Она жестко высказалась об участии в этом шоу певца Филиппа Киркорова и комика Александра Реввы.

Телевидение конкурсы Шоу-бизнес
19 мая 2024, 09:25
Волочкова объяснила, почему не пиарит свои спектакли
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Бывшая прима Большого театра, заслуженная артистка России Анастасия Волочкова редко выступает на сцене. В беседе с Пятым каналом она объяснила это отсутствием свободного времени.

«Я работаю, танцую, просто не афиширую», - сказала она.

Танцовщица пояснила, что принимает участие в благотворительных спектаклях, на которые раздает билеты бесплатно. По этой причине ее команда не занимается продвижением таких мероприятий.

По словам артистки, ее новое шоу оказалось успешным, выступления проходят каждые две недели.

Волочкова добавила, что в редкие выходные дни предпочитает проводить время с пользой для здоровья - отправляется в свою домашнюю баню, а затем окунается в ледяную купель.

Балерина рассказала изданию о тесном общении с 18-летней дочкой Ариадной. Она гордится, что наследница пытается добиться успеха самостоятельно, не используя громкую фамилию. По этой причине девушка выбрала псевдоним.

Спектакль Театры Анастасия Волочкова Шоу-бизнес
19 мая 2024, 09:10
Водянова с мужем-миллиардером посетила гала-ужин во Франции
Global Look Press
Читайте нас в: Google Новости
Супермодель Наталью Водянову заметили с супругом-миллиардером Антуаном Арно на гала-ужине, организованном благотворительным фондом Naked Heart France в Париже. Фотографии звезда разместила в Instagram*.

Водянова для светского мероприятия выбрала пышное платье красного цвета с разрезами, босоножки и маленькую сумку Dior.

Прическу модель предпочла с высоким пучком. Дополнил образ нежный макияж с помадой в розовых оттенках. Вместе с супругом-миллиардером Антуаном Арно Водянова позировала перед фотографами.

Пара вместе с 2011 года, но свои отношения они решили зарегистрировать официально в 2020 году. У супругов двое общих сыновей, а также трое детей модели от экс-мужа.

Недавно СМИ узнали, что работа киностудии супермодели Натальи Водяновой оказалась провальной. После ее переезда из России на предприятии зафиксировали убытки на шесть миллионов рублей.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.

Благотворительность Модели Франция Шоу-бизнес

Новости по теме