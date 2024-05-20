«Не по пробкам». Собчак раскошелилась на вертолет для визита в Канны
Российская журналистка Ксения Собчак прилетела на 77-й Каннский кинофестиваль. Об этом телеведущая рассказала в своем Telegram-канале.
«Я уже в зале: на экранах [режиссер] Кирилл Серебренников и продюсер Limonov Илья Стюарт», - написала Собчак, приложив фото к посту.
Ведущая не решилась пользоваться наземным транспортом и прилетела в Канны на вертолете.
«Подлетели - так, конечно, сильно удобнее прямо к дворцу фестивалей, а не по пробкам», - написала звезда.
Журналистка отметила, что два года подряд пропускала кинофестиваль. На мероприятии она встретила много своих знакомых, а также известных русских кинокритиков. Среди них - Антон Долин* и Андрей Плахов.
Ранее Собчак удивила поклонников новой фотографией в соцсетях. На ней звезда позирует в стильном образе, вдохновленном 60-ми годами прошлого века. Это черное макси-платье с пикантным вырезом, стильная сумочка, высокие туфли, элегантные серьги и подходящий к образу браслет. Фанаты отметили, что в таком виде журналистка похожа на голливудскую звезду.
* признан в России СМИ-иноагентом