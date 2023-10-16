Не переставал писать. Композитор Гладков сочинял музыку, несмотря на болезнь

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«Геннадий Гладков очень тяжело болел, и у него случился тяжелейший инсульт 10 лет назад. Он был на коляске, ему было трудно говорить. Тем не менее он продолжал работать, не переставал писать, сочинять. Ему помогали друзья. Со своим ближайшим другом Василием Ливановым даже написал музыку к фильму», - рассказал Энтин.

Он заявил, что продружил с Гладковым 61 год. Они были близкими друзьями и соавторами. По словам поэта-песенника, он был готов к уходу близкого человека, но все равно это случилось неожиданно.

«У него было много планов. Один из них заключался в том, что на послезавтра у него был назначен большой концерт», - добавил собеседник «360».

Концерт все равно состоится. Такое решение приняли организаторы мероприятия. О смерти Гладкова сообщил его помощник Малик Аминов. Композитору было 88 лет.