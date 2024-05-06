«Не ожидала от Филиппа». Киркоров отказался отдать Ани Лорак победу в шоу «Маска»

Во время определения победителя шоу народный артист России намекнул, что узнал артиста под маской Кота.

«С первого выпуска Кот получил иммунитет. Он так нравится моим детям. Я понимал, что это мило. Но то, что Кот сотворил сегодня - это было невероятно. И было понятно, что там она. Я думаю, меня простит любимая подруга. Я отдаю свой голос Еноту», - поделился Киркоров.

В образе Кота оказалась Лорак. Она рассказала, что решила принять участие в шоу, поскольку оно нравится ее дочери, хотя физически переносить съемки было крайне трудно, так как вес костюмов может достигать 30 килограммов.

В завершении певица посмотрела на поп-короля. «Я не ожидала от Филиппа…» - начала она. Киркоров закончил предложение за нее. «Ты не ожидала от Филиппа, что он отдаст тебе серебро, а не первое место. Зато никто не обвинит меня в коррупции» - констатировал артист.

Победителем пятого сезона шоу «Маска» признали участника в костюме Енота. Им оказалась певица Севиль Велиева, солистка группы «Artik & Asti».