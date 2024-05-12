«Не ожидала». Наташу Королеву вырезали из эфира концерта в Кремле

«Наташа, конечно, расстроилась, она не ожидала, что ее выступление вырежут, еще так тщательно к нему готовилась!» - рассказали в окружении певицы.

Королева очень ответственно подходит к каждому выступлению и уж тем более к концерту ко Дню Победы. Даже своего сына она назвала Архипом в честь деда-героя, погибшего в 1944 году под Кенигсбергом (нынешний Калининград).

В окружении певицы напомнили, что в последнее время ей «прилетело» много испытаний.

Сначала после украинского майдана ее первой «публично линчевали». Потом внесли в список врагов народа на Украине, отменили в Киеве концерт и закрыли въезд в страну на пять лет. После начала российской спецоперации прессинг усилился - угрозы, проклятия и нападки обрушились.

Если же говорить о ее номере на праздничном концерте в Кремле, то зрители в зале ее тепло встретили и кричали «Браво». Поэтому не только Королева, но и ее поклонники удивились тому, что ее выступление вырезали.

Ранее Королева поздравила россиян с Днем Победы после исполнения песни «Только ты не умирай».