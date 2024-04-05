«Не могу восстановиться». Рудковская пожаловалась на потерю голоса

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«Новый вирус, который дает осложнения - потеря голоса» Четыре дня не могу восстановить», - написала Рудковская.

Она записала видео, на котором осипшем голосом поделилась, что гуляла по саду и увидела красивый цветок в саду. У своих подписчиков она поинтересовалась, что это за растение.

Звездный продюсер добавила, что пока остается дома вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко и детьми.

Ранее певица Лолита Милявская рассказала о своих проблемах с голосом. По ее словам, из-за климакса у нее начались изменения связок и они начали гаснуть.

* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.