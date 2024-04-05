«Не могу восстановиться». Рудковская пожаловалась на потерю голоса
Продюсер Яна Рудковская пожаловалась на своей странице в социальной сети Instagram* на осложнения после болезни. По ее словам, она потеряла голос и уже четыре дня не может восстановиться.
«Новый вирус, который дает осложнения - потеря голоса» Четыре дня не могу восстановить», - написала Рудковская.
Она записала видео, на котором осипшем голосом поделилась, что гуляла по саду и увидела красивый цветок в саду. У своих подписчиков она поинтересовалась, что это за растение.
Звездный продюсер добавила, что пока остается дома вместе с мужем фигуристом Евгением Плющенко и детьми.
Ранее певица Лолита Милявская рассказала о своих проблемах с голосом. По ее словам, из-за климакса у нее начались изменения связок и они начали гаснуть.
* Соцсеть Instagram запрещена в России, так как принадлежит корпорации Meta, признанной экстремистской организацией.