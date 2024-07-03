03 июля 2024, 13:34

«Не могу представить». Семенович — об обвинениях супруги женатого бойфренда в побоях

РИА «Новости»
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Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию «Комсомольская правда», что была в шоке от такого заявления.

«Конечно, это неправда. Не могу себе представить, что у Дениса даже в мыслях могло возникнуть желание поднять руку на женщину. Он настолько добрый, галантный и обходительный», - сказала Семенович.

Она предложила порассуждать, зачем женщине 15 лет жить с мужчиной, который ее якобы бьет. Кроме того, певица напомнила, что в Германии жесткие законы по поводу домашнего насилия.

«Он очень крупный мужчина, в прошлом спортсмен. Как вы себе представляете, что такой сильный человек поднимет руку на женщину? Это просто невозможно», - заключила Семенович.

Ее возлюбленный добавил, что его жена очень эмоциональный человек, который может вспылить и наговорить лишнего. Он предположил, что сложившаяся ситуация задела самолюбие супруги, поэтому она высказалась так резко.

По словам Семенович, ее новый бойфренд уже начал бракоразводный процесс, который в Европе занимает очень много времени. На момент их знакомства мужчину с супругой связывали только юридические отношения.

Супруга возлюбленного певицы Анны Семенович обвинила мужчину в побоях во время их совместной жизни. Артистка сообщила изданию « Комсомольская правда », что была в шоке от такого заявления.

Отношения Шоу-бизнес Анна Семенович
03 июля 2024, 13:08
«Беспокойный, плохо спит». Друг Отара Кушанашвили рассказал о состоянии шоумена
Global Look Press
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Друг и коллега журналиста Отара Кушанашвили Владимир Полупанов поделился подробностями лечения шоумена. Об этом он рассказал в беседе с 360.ru.

«У Отара все по-прежнему, ничего нового не происходит. Он приходит в себя. Сейчас ему делают капельницы и снотворное, потому что он беспокойный и ночами плохо спит», - поделился Полупанов.

По его словам, Кушанашвили скорее всего продолжит лечение в медицинском центре онкологии имени Н. Н. Блохина.

«Он набирается сил для того, чтобы пройти дальнейшее обследование и операцию», - уточнил Полупанов.

Шоумена положили в больницу в подмосковном Красногорске в четверг, 20 июня. Врачи экстренно сделали ему операцию. За несколько дней до этого Кушанашвили жаловался на сильные боли в животе и сердце.

Вчера журналист вышел на связь из больницы и рассказал, что следил за матчем сборных Португалии и Словении на Чемпионате Европы по футболу. При этом он сравнил себя с футболистом Криштиану Роналду.

Красногорск Больницы Болезни Врачи Футбол Онкология Отар Кушанашвили
03 июля 2024, 11:22
Решетова подала в суд на психолога за слова об эскорте и проституции
РИА «Новости»
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Модель Анастасия Решетова, попавшая в скандал из-за развода певицы Алсу и бизнесмена Яна Абрамова, подала в суд на психолога Веронику Степанову из-за клеветы. Об этом сообщило издание Super со ссылкой на источник.

По информации СМИ, Решетова решила защитить свою репутацию после того, как Степанова в своем Telegram-канале обвинила девушку в занятии проституцией и эскорте.

«Как показывает практика, проституция и серьезные отношения - вещи трудно совместимые. Поэтому я по национальному признаку на стороне Алсу», - написала психолог.

В ответ модель подала заявление о клевете в Главное управление МВД по Москве, чтобы решить все вопросы в правовом поле.

«Опубликованные Степановой В. Ю. сведения характеризуют меня в глазах общества как безнравственного и аморального человека, которым я не являюсь, а также формируют у читателей публикации негативное мнение о моей личности. Таким образом, указанные сведения порочат мою честь и достоинство», - цитирует заявление Решетовой Super.

Ранее модель снялась в белом платье и опубликовала фотографии в своем блоге. Пользователи Сети увидели в этом намек на скорую свадьбу.

Алсу Модели Суд Скандалы Отношения Громкие разводы
03 июля 2024, 08:53
Умер сценарист «Китайского квартала» Роберт Таун
Global Look Press
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Американский сценарист и режиссер Роберт Таун скончался на 90-м году жизни. О смерти лауреата премии «Оскар» сообщило Variety.

По информации издания, Таун ушел из жизни 1 июля. Подробностей журналисты не привели.

Среди работ Тауна - сценарии к фильму «Китайский квартал», а также к двум первым частям серии фильмов «Миссия невыполнима».

В 1970-х он вошел в список лучших сценаристов Голливуда, обретя широкую известность. На 47-й церемонии вручения премии «Оскар» Таун получил награду за лучший оригинальный сценарий для «Китайского квартала». К слову, в общей сложности у культового неонуара было 11 номинаций на эту премию.

В качестве сценариста он работал над несколькими десятками кинокартин, а также снял четыре своих фильма - Личный рекорд, «Пьяный рассвет», «Без предела» и «Спроси у пыли».

В списке лучших сценаристов за всю историю кинематографа по версии Vulture Таун занял третье место.

США Кино
03 июля 2024, 04:46
Кобзон произнес пророческий тост на свадьбе Алсу 18 лет назад
РИА «Новости»
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Алсу вышла замуж за бизнесмена Яна Абрамова 18 лет назад. На свадьбе все поздравляли красивую пару, но один из гостей — певец Иосиф Кобзон — в своем тосте сказал про развод. Слова, которые сейчас кажутся пророческими, вспомнило издание Wonan.ru.

«Когда я выдавал замуж дочь, то сказал ей, что разведенной она быть не может», - заявил Кобзон.

Своим тостом он дал понять Алсу, что и ей нельзя иметь такой статус.

Спустя 18 лет оказалось, что предостережение о разводе было пророческим. В конце мая 2024 года стало известно о расставании пары. Суд должен был развести супругов 27 мая, в день рождения певицы, но представители Абрамова попросили отложить процесс на два месяца для примирения сторон. Хотя сама Алсу заявила, что приняла однозначное решение о разводе.

В качестве причины расставания СМИ называют неверность Абрамова, в частности, его возможный роман с моделью Анастасией Решетовой. Алсу, хоть и не комментирует эту ситуацию , косвенно подтверждает такие слухи.

Алсу Свадьбы Громкие разводы

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