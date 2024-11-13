«Не могу понять, кто это первый распустил». Юрий Николаев заявил, что не болен ковидом

По словам ведущего, он сильно простудился и не до конца выздоровел, но опроверг сообщения о том, что якобы заболел ковидом. Чувствует он себя нормально.

«Я не могу понять, кто это первый распустил насчет ковида. Вот откуда эта информация? Нет [у меня] никакого ковида», - заявил Николаев.

Телеведущему 75 лет. Наибольшую известность он получил благодаря передачам «Утренняя почта», «Утренняя звезда» и «Достояние республики».

Ранее телеведущий Отар Кушанашвили заявил, что победил рак и теперь планирует счастливо прожить еще минимум 20 лет.