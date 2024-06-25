«Не могу молчать». Татьяна Васильева ответила на обвинения Галкина во лжи

Ранее актриса напомнила, что Галкин* уехал из России на следующий день после съемок с ней. Комик в ответ на это обвинил ее во лжи и сказал, что покинул страну только на пятый день.

«У меня такой характер, что, во-первых, я не могу придумывать чего-либо ни про себя, ни про кого-то другого. А во-вторых, я не могу молчать. Не могу остановиться на полуслове», - сказала Васильева.

Также звезда заявила, что нужно игнорировать иноагентов, уехавших из РФ. По мнению актрисы, такие знаменитости не представляют интереса.

На прошлой неделе Галкин* вместе с женой певицей Аллой Пугачевой посетил ресторан на Кипре. Фото оттуда он опубликовал в соцсетях. На снимке юморист позировал с супругой и детьми.

* Физическое лицо, признанное иностранным агентом на территории России.