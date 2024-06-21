«Не мог спать». Ургант назвал три самых страшных фильма

Ургант признался, что был очень впечатлительным ребенком. Он назвал три фильма, после которых, по его словам, «не мог спать».

«Первый - „Пестрая лента“ про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм „Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство“ - прим. ред.) Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй - „Заклятие долины змей“. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм - новый фильм „Онегин“. У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», - пошутил телеведущий.

Он добавил, что решил начать заниматься дзюдо после того, как увидел в фильме сцену борьбы профессора Мориарти и Шерлока Холмса у водопада.

В этом же интервью Ургант рассказал, как в 12 лет побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста от его друзей стал танец в исполнении стриптизерши. Телеведущий признался, что ему было очень стыдно.