«Не мог спать». Ургант назвал три самых страшных фильма
Телеведущий Иван Ургант назвал три фильма, которые сильно напугали его. Об этом он рассказал во время интервью режиссеру Николаю Солодникову, опубликованному на его YouTube-канале.
Ургант признался, что был очень впечатлительным ребенком. Он назвал три фильма, после которых, по его словам, «не мог спать».
«Первый - „Пестрая лента“ про Шерлока Холмса и доктора Ватсона (имеется в виду фильм „Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Знакомство“ - прим. ред.) Я лежал и ждал, что змея поползет. Второй - „Заклятие долины змей“. Я боялся тоже, что из-под кровати вылезет змея и на меня набросится. И третий фильм - новый фильм „Онегин“. У меня был страх, что Онегин вылезет из-под кровати и на меня набросится», - пошутил телеведущий.
Он добавил, что решил начать заниматься дзюдо после того, как увидел в фильме сцену борьбы профессора Мориарти и Шерлока Холмса у водопада.
В этом же интервью Ургант рассказал, как в 12 лет побывал на юбилее певца Михаила Боярского. Подарком для артиста от его друзей стал танец в исполнении стриптизерши. Телеведущий признался, что ему было очень стыдно.