15 февраля 2024, 23:35

«Не мог раскрыться». Вика Цыганова рассказала о неудачной попытке Пугачевой раскрутить Shaman

РИА «Новости»
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Исполнитель Shaman (настоящее имя — Ярослав Дронов) пробивался на большую сцену не один год пока не нашел подходящего продюсера. Самым неудачным опытом для него оказалась работа с Аллой Пугачевой. Об этом в интервью ведущей «360» Аксинье Гурьяновой рассказала певица Вика Цыганова.

Она подчеркнула, что знает Ярослава не первый год. Видела и общалась с ним задолго до его взлета.

«У него всегда был интересный голос. Я видела, как он поднимался, как им пыталась заниматься семья примадонны. Ее дочь (Кристина Орбакайте - прим.ред.) с ним пела и сама Пугачева. <…> Но ему дали песню, которая даже вокально была ему неудобна, в ней он не мог раскрыться», - рассказала Цыганова.

Певица добавила, что после Ярославом занялась Пелагея, обратившая на него внимание на шоу «Голос». Цыганова подчеркнула, что до сих пор считает результаты финального голосования сфальсифицированными, а второе место исполнителя несправедливым.

Она отметила, что Shaman встретил человека, который смог его поднять и раскрыть. Потому что другим талантливым артистам, которые получили только минуту славы, такие люди на пути не встретились «Мы видели столько голосов за последние 10 лет, а пробиться смогли только единицы. Где Сережа Волочков, где Дина Гарипова? (победители первого и второго сезона шоу „Голос“ - прим. ред.) Мы видим одних и тех же, которых я не хочу перечислять. И появился Shaman», - подчеркнула Цыганова.

Она добавила, что сейчас молодой исполнитель проходит «испытание славой» и себе практически не принадлежит, так как поднявшие его люди эксплуатируют его талант и голос. Вика Цыганова пожелала певцу удачи и попросила сохранить себя, что для настоящего творчества.

Шоу Голос Песни Алла Пугачева Shaman
15 февраля 2024, 23:22
Скончалась советская актриса Хатуна Котрикадзе
РИА «Новости»
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В возрасте 68 лет ушла из жизни известная грузинская актриса Хатуна Котрикадзе. О ее смерти сообщил «Sputnik Грузия» со ссылкой на политика Эку Херхеулидзе.

«Умерла краса грузинского кино, мама моего друга и любимая с детства Хатуна Котрикадзе», - написала она в соцсетях.

Артистка скончалась в Тбилиси 15 февраля. Причины ее смерти неизвестны. Прощание с Котрикадзе состоится 18 января.

В кино 15-летняя актриса дебютировала в фильме Сосо Чхеидзе «Пятнадцатая весна». Она также сыграла в музыкальной лирической комедии «Незадачливые похитители» и ленте «Веселый роман».

Грузия Кино Фильмы
15 февраля 2024, 22:37
Концерт Геннадия Хазанова потребовали отменить в Москве
РИА «Новости»
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Общественники из движения «Ветераны России» обратились к главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину с призывом отменить концерт артиста Геннадия Хазанова в Москве. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

В своем обращении общественники указали, что после начала спецоперации Хазанов уехал из России. Позже он опубликовал видео, в котором назвал любовь к родине чувством, «присущим рабам».

По мнению «Ветеранов России», таким образом артист якобы скрытно поддержал Вооруженные силы Украины. Также Хазанова попросили проверить по делу о дискредитации российской армии.

В марте 2022 года стало известно об отъезде Геннадия Хазанова из России. Артист несколько месяцев жил в Латвии, где проходил лечение. Подробности заболевания до сих пор не раскрывались.

Неделю назад во Владивостоке отменили концерт Кристины Орбакайте. Певица планировала выступить с программой «На Бис!» 19 марта.

Концерты Следственный комитет России
14 февраля 2024, 23:10
Умерла актриса из «Улиц разбитых фонарей» Тамара Колесникова
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Актриса Александринского театра Тамара Колесникова скончалась на 85-м году жизни. Об этом сообщила пресс-служба театра.

Тамара Павловна прослужила на этой сцене 60 лет. В труппу ее приняли в 1965 году и только осенью 2022-го она ее покинула.

В пресс-службе рассказали, что Колесникова умерла после продолжительной болезни. На сцене театра она сыграла более 70 разноплановых ролей, в числе которых были и Дуняша из «Вишневого сада», и Саския из «Рембрандта».

«Александринцы скорбят о кончине и передают слова поддержки родным и близким Тамары Павловны Колесниковой», - сказано в некрологе.

Актриса известна также по ролям в фильмах «Улица разбитых фонарей - 11», «Опера - 1», «Тайны следствия - 7» и других.

О церемонии прощания с ветераном сцены Колесниковой будет сообщено дополнительно, как отметили в пресс-службе театра.

Санкт-Петербург Смертность Сериалы Россия Театры Актеры
14 февраля 2024, 22:04
Умерла звезда фильма «Бриллиантовая рука» Виктория Островская
РИА «Новости»
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Актриса Виктория Островская, сыгравшая эпизодическую роль в фильме «Бриллиантовая рука», скончалась на 86-м году жизни. Об этом телеведущий Андрей Малахов сообщил в Telegram-канале.

«Невероятно драматичная судьба. Очень жаль», - написал он.

Малахов рассказал, что режиссер Леонид Гайдай искал яркую актрису на роль в новой кинокартине. Ассистент Гайдая заметил Островскую прямо на улице и ее взяли без проб на небольшую роль путаны, которую главные герои встречают в Стамбуле. В тот период она работала диспетчером на автобазе.

Потом у артистки была эпизодическая роль в фильме «Старый знакомый», и на этом ее карьера в кино закончилась. Телеведущий также отметил, что Островская была в гостях у него на программе.

Виктория Островская родилась 1 сентября 1938 года. После школы она поступила в Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого.

Кино Фильмы

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