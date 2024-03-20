«Не люблю быть навязчивой». МакSим раскрыла секрет своей популярности

Ведущая отметила обаяние гостьи и спросила, встречались ли той агрессивно настроенные журналисты. МакSим скромно призналась, что ей такие не встречались. На вопрос, как ей удается создать такой образ и сохранить популярность, певица ответила, что не хочет быть навязчивой, поэтому предпочитает делать паузы в творчестве.

Артистка пояснила, что в творческой профессии человек вкладывает душу и отдает свое сердце, а эти ресурсы не бесконечны. МакSим призналась, что раньше думала, что она - «железный человек», который вынесет все.

«Но душа - это то, чем мы не управляем до конца. <…> Я немного поузнавала про все эти ноу-хау - терапии и практики. Но мне ближе православие, я читаю молитвы», - поделилась собеседница Гурьяновой.

Ранее стало известно, что после недавнего лечения певица решила сделать паузу в концертной деятельности. МакSим соглашается выступать только на корпоративах.