«Не любили только ленивые и бездарные». Стоянов простился с Добровольской

По словам Стоянова, ему посчастливилось работать вместе с Добровольской над спектаклем «Женитьба». Перед началом репетиций многие коллеги по цеху предупреждали актера, что делить сцену с Евгенией весьма непросто. Но у него сложилось иное мнение.

«Я все время слышал о какой-то ее неудобности. Потом понял, что это выражается в невероятном профессионализме и в обнаженной, открытой, бескомпромиссной требовательности к своим партнерам. Мне было с ней легко. Играя с ней и общаясь, я сделал очень простой вывод: если Женю кто-то не любил, то ее не любили ленивые и бездарные. Светлая ей память», - сказал Стоянов.

Добровольская умерла 10 января после длительной борьбы с тяжелым заболеванием. Последние дни жизни актриса провела в хосписе.