«Не интрижка»: 18-летняя невеста Лепса впервые прокомментировала роман с артистом

Девушка отметила, что росла в «парниковых» условиях, поэтому не нуждается в деньгах и славе. По ее словам, роман ли это или пиар, покажет только время.

«Комментарии по типу „самый лучший дед“ и все остальное меня абсолютно никак не задевают. Друзья, огорчу вас - у меня прекрасная самооценка. Я не „новая интрижка Григория Лепса“, не запасной вариант», - отреагировала Киба.

Она также призналась, что мечтает о крепкой и дружной семье. Девушка добавила, что никому из пишущих Лепс предложение не делал, а это уже что-то да значит.

Ранее актриса Анна Калашникова рассказала, как изменился артист после встречи с молодой девушкой. По ее словам, Лепс бросил пить и стал заниматься спортом ради невесты.