«Не иноагент?» Мизулина потребовала проверить комика Гудкова

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«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?» - задалась вопросом она.

Ранее стало известно об отмене кинопоказа шоу «Подземелья Чикен Карри» студии юмориста Александра Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. Активисты потребовали полностью отменить показ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее Гудкову за одно выступление платили 1,5 миллиона рублей. Высоких гонораров не стало после того, как в 2022 году юморист спровоцировал скандал, разместив пародию на песню певца Shaman «Я русский».

По мнению актрисы Яны Поплавской , в своем шоу Александр Гудков высмеивает публичных людей и представителей власти.