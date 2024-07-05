05 июля 2024, 00:45

«Не иноагент?» Мизулина потребовала проверить комика Гудкова

РИА «Новости»
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Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина направила в Генпрокуратуру обращение с просьбой проверить комика Александра Гудкова и запретить его шоу «Подземелье Чикен Карри» в 52 регионах страны. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

«Почему этот деятель до сих пор не признан иноагентом?» - задалась вопросом она.

Ранее стало известно об отмене кинопоказа шоу «Подземелья Чикен Карри» студии юмориста Александра Гудкова в Череповце, Тольятти и Мытищах. Активисты потребовали полностью отменить показ в Москве, Санкт-Петербурге и других городах.

Ранее Гудкову за одно выступление платили 1,5 миллиона рублей. Высоких гонораров не стало после того, как в 2022 году юморист спровоцировал скандал, разместив пародию на песню певца Shaman «Я русский».

По мнению актрисы Яны Поплавской , в своем шоу Александр Гудков высмеивает публичных людей и представителей власти.

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05 июля 2024, 01:23
Комбинезон вместо белья. Стилист рассказала, во что бы переодела Ольгу Бузову
РИА «Новости»
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Министерство культуры поддержало инициативу депутатов Госдумы ввести дресс-код для артистов. Эта дискуссия на политическом уровне началась во многом по вине певицы Ольги Бузовой, которая выступила на празднике в День защиты детей в весьма откровенном наряде. Стилист Лина Дембикова рассказала ведущей 360.ru Екатерине Малашенко, во что бы она нарядила эпатажную знаменитость.

По словам Дембиковой, Бузова всегда выбирает броские наряды - в этом ее стиль. Но для концерта на открытой площадке стоило соблюсти баланс между эпатажем и приличием. Стилист посоветовала Бузовой для таких выступлений вместо боди выбрать комбинезон в ее стиле - яркий и блестящий.

«Какой-нибудь комбинезон с пайетками, стразами, интересными деталями. Просто не вещь, похожая на бельевой предмет одежды. Потому что в данном конкретном случае это даже не выглядит, как костюм. Это выглядит, как будто это купили в бельевом магазине и просто сверху повесили пояс», - сказала стилист.

В начале июня Бузова стала хэдлайнером фестиваля VK Fest в Уфе. На сцену артистка вышла в платье, которое быстро сняла. После этого она осталась в черном полупрозрачном купальнике с глубоким декольте и высоких ботфортах. После праздника на певицу пожаловались местные жители, а детский омбудсмен Татарстана Ирина Волынец призвала наказать Бузову и VK Fest за безнравственность.

Праздники Ольга Бузова Одежда Скандалы Уфа Концерты Фестивали
05 июля 2024, 01:08
Пересильд рассказала, кого из актеров считает опасным партнером
РИА «Новости»
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Актриса Юлия Пересильд рассказала о коллегах, вызывающих у нее восторг. В их числе оказался Владимир Машков, который снимался вместе с ней в фильме «Вызов», сообщил сайт Кино Mail.ru.

«Он мегапрофессионал, мегатрудяга. Очень интересный человек. Пересекаться с ним - это просто кайф. Я еще такую вещь скажу: он опасный партнер. <…> Это значит, что партнер в кадре может импровизировать», - объяснила она.

Также Пересильд назвала и себя таким партнером. В эту же категорию, по мнению актрисы, входят Виктория Толстоганова и Елена Лядова.

Ранее Пересильд призналась, что во время съемок фильма «Вызов» думала о смерти. Это произошло, когда их корабль не состыковался с Международной космической станцией с первого раза. Артистка отметила, что такие ситуации часто показывают в фильмах-катастрофах, но для участников киноленты «Вызов» эта опасность оказалась настоящей.

Кино Фильмы Юлия Пересильд
04 июля 2024, 22:47
YouTube заблокировал канал Полины Гагариной после санкций ЕС
РИА «Новости»
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Канал певицы Полины Гагариной на видехостинге YouTube заблокировали. При попытке перейти на ее страницу теперь высвечивается сообщение о том, что она недоступна.

«Этот аккаунт заблокирован за нарушение условий использования YouTube», - указали в сообщении.

В конце июня Евросоюз внес ряд российских артистов в санкционные списки. Среди них оказалось и имя Полины Гагариной. Певицу обвинили в том, что она принимала участие в концертах, посвященных вхождению новых регионов в состав РФ.

Совет ЕС убежден, что Гагарина получала за выступления в поддержку российской армии значительные доходы.

Певец Shaman также сообщил, что администрация видеохостинга YouTube заблокировала его канал. Исполнитель объяснил причину блокировки цитатой из своей песни: «Я - русский».

Концерты Блокировки Песни YouTube Евросоюз Shaman
04 июля 2024, 22:19
Солиста группы «Моральный кодекс» Мазаева увезли в реанимацию
РИА «Новости»
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Солист рок-группы «Моральный кодекс» Сергей Мазаев попал в реанимацию перед концертом в Светлогорске, но у него уже все хорошо. Сейчас он находится под медицинским наблюдением, рассказала 360.ru супруга музыканта Галина.

Мазаеву стало плохо до начала концерта. Его с острым приступом панкреатита экстренно отправили в больницу в Калининграде.

«У Сергея был приступ, но все под контролем. Под наблюдением врачей. Все будет хорошо», - рассказала его жена.

Сначала он попал в реанимацию, а потом Мазаева перевели в хирургическое отделение, где он пробудет несколько дней, уточнил Telegram-канал Mash.

Группа должна была выступить в театре эстрады «Янтарь-холл» в четверг, 4 июля.

«О новой дате концерта мы сообщим попозже. Приносим свои извинения», - сообщили на странице театра во «ВКонтакте».

Прошлой осенью Мазаев признался, что не смог выступить на концерте памяти Юрия Шатунова из-за операции по удалению опухоли. У музыканта возникли проблемы со здоровьем, но новообразование оказалось доброкачественным.

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