«Не хотят быть свитой». Продюсер объяснил отказ артистов петь вместе с Shaman

По словам Киселева, проблема Shaman заключается не в его музыкальности или творчестве, а в отрицательном пиаре, который утроили его кураторы. Он также отметил чрезмерную амбициозность певца, то, что он слишком активно противопоставляет себя коллегам.

«Люди, которые являются руководителями идеологических отделов, вообще понимают, что большие артисты не хотят быть „свитой“ у молодого артиста, который заявляет, что он „самый патриотический певец страны“. А они не патриоты - Коля Басков, Расторгуев? Как так можно говорить», - заявил продюсер.

Киселев добавил, что людям, отвечающим за продвижение Shaman стоило бы задуматься над его позиционированием. По его словам, благодаря таким певцам слово слово «патриот» уже звучит как ругательство.

Ранее блогер Даня Милохин заявил, не выйдет на свой дебютный боксерский бой под песню Shaman «Я русский!», так как это «кринж».

Продюсер Евгений Киселев назвал причину, по которой российские артисты не хотят петь на одной сцене с певцом-патриотом Shaman (настоящее имя - Ярослав Дронов). Об этом он рассказал в интервью Daily Moscow.