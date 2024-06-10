«Не хочу в этом участвовать». Стас Михайлов отказался петь вместе со Шнуровым

Народный артист России Стас Михайлов заявил, что не будет петь вместе с лидером группы «Ленинград» Сергеем Шнуровым. Об этом он рассказал блогеру Иде Галич в YouTube-шоу « Звезда в ответе ».

«Это мое личное предубеждение. Я не буду петь там, где будет трогаться моя религия, где будет мат на сцене. Я не хочу в этом участвовать», - пояснил певец.

По его словам, сцена - это площадка для показа публике своих профессиональных навыков, а не то место, где можно ругаться матом. Однако Михайлов признался, что в обычной жизни позволяет себе говорить бранные слова.

Конфликт между артистами произошел в 2014 году из-за песни «Любит наш народ» группы «Ленинград». По словам Михайлова, он избил Шнурова за слова, которые спел музыкант со сцены.

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