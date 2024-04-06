06 апреля 2024, 23:24

«Не хочу лежать в сырой земле». Роза Сябитова рассказала о похоронах мечты

РИА «Новости»
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Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова составила завещание и разделила имущество между родственниками. Об этом телеведущая рассказала в интервью сайту PROZvezd.

По ее словам, она продумала, как ее похоронят. Рекомендации она дала своим детям.

«Хочу, чтобы меня кремировали. <…> Потому что я не хочу лежать в сырой земле. После этого они заберут мой прах и поедут на Силицию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», - поделилась планами Сябитова.

При этом она отметила, что не собирается уходить из жизни и внимательно следит за своим здоровьем.

Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Врачи одобрили ее решение, потому что посчитали, что ничем не смогут ей помочь.

Телевидение
06 апреля 2024, 17:41
Mia Boyka поделилась с Успенской туалетной бумагой на съемках шоу
РИА «Новости»
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Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club, где она была в качестве гостьи.

Певица Мария Бойко, известная под псевдонимом Mia Boyka, познакомилась со звездой русского шансона Любовью Успенской в туалете. Молодая исполнительница выручила старшую коллегу бумагой. Эту историю Mia Boyka рассказала в шоу Comedy Club , где она была в качестве гостьи.

«На Первом канале есть программа „Три аккорда“. Там я познакомилась в туалете с Любой Успенской, я ей передавала туалетную бумагу», - поделилась Мария.

Успенская тогда сидела в жюри, а между моторами решила забежала в кабинку. Туалетной бумаги там не оказалось. Тогда ей на выручку пришла Mia Boyka.

«И я такая: „Держите!“ Я всегда беру с собой, потому что зачастую на площадках нет бумаги. И так у нас неожиданно завязался диалог», - рассказала молодая певица.

Также Mia Boyka решила попробовать себя в жанре шансона и уже успела записать дуэт с известным исполнителем Михаилом Шуфутинским. Она также поделилась, что Успенская высоко оценила ее творчество. Королева шансона подчеркнула - Мария могла бы достигнуть больших успехов в этом жанре, родись она чуть раньше.

Первый канал Музыка Любовь Успенская
06 апреля 2024, 17:27
Гагарина выгнала новую солистку «Город 312» из шоу «Голос»
РИА «Новости»
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Певица Полина Гагарина в новом выпуске проекта «Голос» на Первом канале решила выгнать свою подопечную Диану Макарову. Недавно она стала солисткой группы «Город 312».

В шоу «Голос» завершились нокауты, в которых наставник оставляет одного из трех исполнителей. На этом этапе Макарову определили в тройку с Богданом Шуваловым и Инной Евтушенко. Артистка спела старую композицию «Города 312» «Останусь» под аккомпанемент симфонического оркестра.

Во время выступления подопечной Гагарина аплодировала, но это не помогло остаться в шоу певице. Наставница предпочла ей Шувалова.

«Самое главное успеть найти те самые золотые слова, которые помогут сделать шаг и прыгнуть к вашей мечте. Мне кажется, что у нас получилось. Но я хочу продолжить дальше с Богданом», - сказала Гагарина.

Она отметила, что, будучи проводником на этом пути, хотела быть полезной для подопечных. Певица также поблагодарила участников за полученные навыки.

«Вы меня бесконечно растите, объясняете, как преподавать, доносить», - сказала она.

Ранее певица Юлия Зиверт на сцене шоу «Голос» выразила симпатию своему подопечному из Туниса Мажду Акруту. Певица в новом сезоне шоу участвует в качестве наставника вместо рэпера Басты.

Концерты Шоу Голос Музыка Шоу-бизнес
06 апреля 2024, 16:02
Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным
РИА «Новости»
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Блогеру Елене Блиновской разрешили звонить из СИЗО родным. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Телефон будут выдавать планово.

Авторы статьи добавили, что в СИЗО «Печатники» Блиновская познакомилась с компанией интеллигентных девушек и увлеклась мозаикой. В целом блогер чувствует себя хорошо.

Елене Блиновской и ее мужу Алексею вменили легализацию 706 миллионов рублей из скрытых доходов.

«Королева марафонов» хотела оспорить решение о привлечении к ответственности за налоговое правонарушение, но ей это не удалось - иск отклонили.

Недавно стало известно, что общий доход Блиновской превысил шесть миллиардов рублей , а ее долг перед налоговой службой достиг 1,4 миллиарда.

Блогер уверена в своей невиновности, рассчитывает на изменение меры пресечения и очень скучает по детям. Говоря о них, она не может сдержать слез. У супругов четверо детей.

СИЗО Задержание блогера Елены Блиновской
06 апреля 2024, 13:41
Роза Сябитова задолжала налоговой 250 тысяч рублей
РИА «Новости»
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Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot, главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

«Ведущей „Давай поженимся!“ уже пришло уведомление от ФНС с требованием погасить задолженность, иначе могут грозить проблемы с выездом за границу», - написали авторы публикации.

Сябитова уже на пенсии и ежемесячно получает 14 тысяч рублей. При этом у 62-летней ведущей есть роскошный загородный дом в Подмосковье. Там она собирается построить личный тренажерный зал и библиотеку. Сваха не раз говорила, что привыкла рассчитывать только на свои силы и способна сама себя обеспечить.

Ранее Сябитова заявила, что ждать от государства какой-либо поддержки не нужно, а о своей пенсии стоит заботиться с самого начала трудового пути. Ообеспечить себе спокойную старость можно единственным способом - много работать, копить деньги или вкладывать их в недвижимость.

Ведущая «Давай поженимся!» Роза Сябитова задолжала налоговой около 250 тысяч рублей. Как сообщил Telegram-канал Shot , главной свахе страны уже пришло уведомление от налоговиков.

Пенсия Недвижимость Деньги

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