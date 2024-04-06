«Не хочу лежать в сырой земле». Роза Сябитова рассказала о похоронах мечты
Звезда телепрограммы «Давай поженимся» Роза Сябитова составила завещание и разделила имущество между родственниками. Об этом телеведущая рассказала в интервью сайту PROZvezd.
По ее словам, она продумала, как ее похоронят. Рекомендации она дала своим детям.
«Хочу, чтобы меня кремировали. <…> Потому что я не хочу лежать в сырой земле. После этого они заберут мой прах и поедут на Силицию. Возьмут там яхту, выйдут в море и там его развеют», - поделилась планами Сябитова.
При этом она отметила, что не собирается уходить из жизни и внимательно следит за своим здоровьем.
Жительница Нидерландов решила свести счеты с жизнью из-за непрекращающейся депрессии с помощью эвтаназии. Врачи одобрили ее решение, потому что посчитали, что ничем не смогут ей помочь.