Актер напомнил, что вырос в воюющей стране и дни и ночи проводил в убежищах из-за бомбардировок. Бикович заверил, что никому не желает пережить подобное.

«В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала», - написал актер.

Бикович заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию, которая влияет на творческие решения, а в результате страдает искусство. Он признался, что хотел бы сняться в «Белом лотосе», так как ему действительно нравится этот сериал.

«Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», - заключил актер.

Бикович поблагодарил своих сторонников за поддержку и выразил уверенность, что искусство все еще способно лечить, объединять и строить мосты.

Ранее стало известно, что телекомпания НВО приняла решение не снимать Биковича в новом сезоне сериала «Белый лотос». До этого украинский МИД обвинил актера в поддержке России и нарушении международного права.