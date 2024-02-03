03 февраля 2024, 04:18

«Не готов менять принципы». Бикович — о решении НВО убрать его из «Белого лотоса»

РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости

Сербский и российский актер Милош Бикович прокомментировал решение НВО убрать его из нового сезона сериала «Белый лотос». Артист выразил сожаление, что политическая обстановка повлияла на творческие решения, но заявил, что не будет из-за этого менять свои принципы. Об этом Бикович написал в своем Telegram-канале.

Актер напомнил, что вырос в воюющей стране и дни и ночи проводил в убежищах из-за бомбардировок. Бикович заверил, что никому не желает пережить подобное.

«В мире все больше активных военных действий и конфликтов. У каждого из них свои обстоятельства. У каждого своя боль. Мне бы очень хотелось, чтобы когда-нибудь все это прекратилось и любовь восторжествовала», - написал актер.

Бикович заявил, что против него ведут целенаправленную информационную кампанию, которая влияет на творческие решения, а в результате страдает искусство. Он признался, что хотел бы сняться в «Белом лотосе», так как ему действительно нравится этот сериал.

«Однако мое участие в проекте стало невозможным по причинам, выходящим за рамки творчества, так как я не готов менять свои принципы», - заключил актер.

Бикович поблагодарил своих сторонников за поддержку и выразил уверенность, что искусство все еще способно лечить, объединять и строить мосты.

Ранее стало известно, что телекомпания НВО приняла решение не снимать Биковича в новом сезоне сериала «Белый лотос». До этого украинский МИД обвинил актера в поддержке России и нарушении международного права.

Сериалы Сербия Россия Актеры
03 февраля 2024, 02:52
Shaman пообщался со школьником, который исполняет его песни жестами
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Певец Ярослав Дронов, выступающий под псевдонимом Shaman, пообщался со школьником, который исполнял его песни на языке жестов. Об этом сообщил Пермский городской совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов в своей группе во «ВКонтакте».

Школьник исполнил жестами популярный хит «Встанем». Его клип на YouTube-канале «Сила в братстве - 59» собрал более трех тысяч просмотров.

Shaman пригласил юношу на свое шоу в Перми и до выступления успел с ним пообщаться.

«Я хотел сказать спасибо, что вы приехали, спасибо за приглашение. Желаю вам здоровья, успехов и хорошего концерта», - сказал он певцу.

В ответ Shaman обнял школьника и выразил надежду, что ему понравится концерт.

Ранее в Волгограде Shaman встретился после концерта с российской чемпионкой UFC Викторией Дудаковой, которая является его поклонницей. Прошлой осенью спортсменка вышла на бой с соперницей в Абу-Даби под его хит «Я - русский» и одержала победу.

Концерты Школьники Shaman
03 февраля 2024, 00:35
Сын Жанны Фриске снимется в новом кулинарном шоу
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Подросший сын Жанны Фриске примет участие в съемках нового кулинарного шоу Регины Тодоренко. Об этом сообщил сайт kp.ru.

Новый проект «Дети рулят» покажут на телевизионном канале «Суббота!». В нем дети будут управлять звездными папами и мамами в процессе готовки.

Ведущей проекта станет Регина Тодоренко, а помогать ей будет шеф-повар и фуд-блогер Виталий Истомин. По замыслу программы, в процессе приготовления блюд родители лучше узнают своих детей.

Первыми гостями шоу стали телеведущая Анфиса Чехова, фокусник Сергей Сафронов, артистка Наталья Медведева и Дмитрий Шепелев.

Бывший супруг певицы Жанны Фриске ранее рассказал, как воспитывает детей. Он уточнил, что слишком сильный контроль вредит и родителям, и отпрыскам. Первые постоянно испытывают тревожность и напряжение, а вторым некомфортно, что отец или мать нервничают.

Дети Жанна Фриске Регина Тодоренко
02 февраля 2024, 23:14
МИД Индонезии объяснил, почему Галкина не пустили на Бали
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
Отказ юмористу Максиму Галкину* во въезде в Индонезию связан с иммиграционными причинами. Об этом сообщил официальный представитель МИД страны Лалу Мухаммад Икбал. Его слова привел индонезийский новостной портал Detik.

«По информации Главного управления иммиграции, отказ Максиму Галкину* во въезде на территорию Индонезии был полностью обусловлен иммиграционными причинами», - заявил представитель МИД.

В конце января Галкин* пожаловался, что его не пустили в Индонезию , где он собирался дать концерт. Юморист заявил, что ему одобрили рабочую визу и все документы для выступления, но на паспортном контроле его внезапно развернули из-за обращения российских властей. Галкин* уверял, что ему даже показали копию письма от правительства России.

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова заявила, что все больше стран запрещают въезд таким артистам как Галкин*, потому что они «токсичны и опасны».

*Максим Галкин признан иностранным агентом на территории России

Концерты Мария Захарова Индонезия Россия Максим Галкин Бали
02 февраля 2024, 22:46
Вдова эстрадного певца Эдуарда Хиля умерла в Петербурге
РИА «Новости»
Читайте нас в: Google Новости
В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль — вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

«Прощание с Зоей Хиль, супругой знаменитого певца Эдуарда Хиля, пройдёт в храме Смоленской иконы Божией Матери 4 февраля в 13:30», - уточнили в храме.

Сам Эдуард Хиль многие годы был прихожанином Смоленского прихода.

Зоя Хиль была выпускницей Ленинградского училища имени Римского-Корсакова при консерватории и Вагановского училища. Она танцевала в оперной студии Ленинградской консерватории, там же тогда работал Эдуард Хиль. Пара познакомилась во время гастролей в Курске и поженилась в 1958 году. После свадьбы Зоя Хиль посвятила себя мужу. Она оставила свою профессию и работала с Эдуадрдом - вела его концерты и помогала как балетмейстер.

Зоя и Эдуадрд прожили вместе более 50 лет - до смерти певца 4 июня 2012 года. Он похоронен рядом с часовней святой блаженной Ксении Петербургской на Смоленском православном кладбище.

В Санкт-Петербурге скончалась Зоя Хиль - вдова известного советского и российского эстрадного исполнителя Эдуарда Хиля. Прощание пройдет в воскресенье, 4 февраля. Об этом сообщил храм Смоленской иконы Божией Матери в своем Telegram-канале.

Санкт-Петербург Концерты Музыка

Новости по теме