«Не доплатил за майонез». На повара Ивлева подали в суд
На Константина Ивлева подали в суд после приготовления гигантского рулета. Знаменитого повара обвиняют в том, что он недоплатил за майонез на гастрономическом фестивале в Екатеринбурге. Об этом сообщил Telegram-канал Shot.
В суд на знаменитого повара подало event-агентство Graffin-even - организатор гастрономического фестиваля «Да, шеф!» в Екатеринбурге. Среди участников процесса был также местный производитель майонеза «Русагро». По версии истцов, компания шеф-повара не доплатила организаторам 664 тысячи рублей.
На фестивале «Да, шеф!» команда Ивлева приготовила 50 килограммов пельменей и гигантский рулет из ветчины с начинкой из сыра и майонеза весом 41 килограмм. Огромное блюдо вошло в Книгу рекордов России.
В сентябре Константин Ивлев сам отсудил у производителя колбас 3,5 миллиона рублей. Шеф-повар подал суд на компанию «Мясницкий ряд» за то, что они использовали его фото на упаковках своей продукции.