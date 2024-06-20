«Не давал себя обмануть». Появилось последнее интервью Егора Зайцева

Эксклюзивное интервью с Егором Зайцевым вышло 8 июня 2023 года, на 40 дней смерти его отца. Егор пригласил журналистку Екатерину Кириллову в Московский байк-клуб, где рассказал о лучших годах жизни великого мастера.

«Мой отец отдал Родине все, что должен был. Папа отдал всего себя и детям, и поклонникам, и коллегам. Без остатка», - отмечал он.

В свое время Егор и Вячеслав Зайцевы смогли пережить рейдерский захват бизнеса кутюрье, а потом заново выстроить работу Дома Моды. Под их руководством в центре Москвы открылся итальянский ресторан. В 2000-е годы он приносил хорошую прибыль, которую Зайцев вкладывал в модный бизнес.

Зайцев-младший называл работу с отцом в тот период лучшим временем. По его словам, Вячеслав, несмотря на всю внешнюю строгость, всегда «был очень демократичен, никому не отказывал в добром слове и не давал себя обмануть».

Ранее стало известно о смерти 64-летнего модельера Егора Зайцева. Своего известного отца он пережил чуть больше чем на год.

Модельер Егор Зайцев - сын известного русского кутюрье Вячеслава Зайцева - умер после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2023 году дизайнер дал интервью Пятому каналу, которое стало его последней исповедью.